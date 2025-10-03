Президент Қарағанди вилояти ҳокимини қабул қилди
ASTANА. Kazinform — Давлат раҳбари Қарағанди вилояти ҳокими Ермағанбет Бўлекпаевни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаевга Қарағанди вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ва инфратузилмасини ривожлантириш ҳақида маълумот берилди.
Ермағанбет Бўлекпаевнинг айтишича, барча асосий кўрсаткичлар бўйича барқарор ўсиш кузатилмоқда. Жорий йилнинг саккиз ойида вилоятда 3 триллион 200 миллиард сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7 фоизга кўпдир. Хусусан, вилоят ялпи маҳсулотида ишлаб чиқариш саноатининг улуши ортиб бормоқда. Металлургия, машинасозлик, қишлоқ хўжалиги, енгил ва озиқ-овқат саноати ишлаб чиқариш ҳажми ошди.
Асосий капиталга жалб қилинган инвестициялар ҳажми 644,7 миллиард тенгени ташкил этиб, 11,1 фоизга ўсди. Жорий йилда умумий қиймати 195 миллиард тенге бўлган 29 та инвестисия лойиҳаси амалга оширилиб, 2700 дан ортиқ янги иш ўрни яратилади. 2030 йилгача бўлган режага умумий қиймати 4,5 триллион тенге бўлган 120 та йирик лойиҳа киритилган. Ушбу ташаббуслар натижасида 20 мингта янги иш ўрни яратилади.
Қасим-Жомарт Тоқаевга озиқ-овқат бозорининг импортга қарамлигини камайтириш борасида олиб борилаётган ишлар ҳақида маълумот берилди. Қишлоқ хўжалигида йирик лойиҳалар амалга оширилмоқда. Хусусан, иккита йирик товар сут-сутчилик фермаси қурилиши тугаллангач, вилоятнинг сутга бўлган талаби тўлиқ таъминланади.
Давлат раҳбарига «Qarmet» АЖ фаолияти ҳақида маълумот берилди. Ўтган саккиз ой давомида корхона томонидан ишлаб чиқаришни модернизация қилишга 110 миллиард тенге сармоя киритилди. Натижада чўян ишлаб чиқариш 6 фоизга, пўлат ишлаб чиқариш 6,9 фоизга, прокат 5 фоизга ошди. Металлургия комбинатида янги кокс аккумуляторлари, қуйма-прокат мажмуаси, саралаш-прокат цехи каби йирик лойиҳалар амалга оширилди. Корхонада ҳам табиий газга босқичма-босқич ўтилмоқда, унинг биринчи босқичи тўлиқ якунланди. Конлардаги вазият ҳам ижобий натижаларни кўрсата бошлади: кўмир қазиб олиш 15 фоизга ошди. Меҳнатни муҳофаза қилишни кучайтириш чоралари кўрилди.
— Учрашув якунида Президент вилоятни янада ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини оширишга қаратилган қатор вазифаларни берди. Қасим-Жомарт Тоқаев шаҳар ва аҳоли пунктларини иссиқлик билан барқарор таъминлаш, «Qarmet» акциядорлик жамиятида саноат хавфсизлигини таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратди, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари ОПEК Бош котиби Хайтам ал-Гаисни қабул қилгани ҳақида хабар берган эдик.