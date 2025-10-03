OZ
    Давлат раҳбари ОПEК Бош котиби Хайтам ал-Гаисни қабул қилди

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хайтам ал-Гаис жаҳон нефть бозорининг бугунги ҳолати ва ҳамкорликнинг долзарб масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Тоқаев ва ал-Гайс
    Фото: Ақорда

    — Давлат раҳбари ОПEКнинг жаҳон нефть бозори барқарорлигини таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатларини юқори баҳолади. Қасим-Жомарт Тоқаев Хайтам ал-Гаиснинг ташрифини мамлакатимиз ва ташкилот ўртасидаги конструктив мулоқотни ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳолашини таъкидлади, — дейилади хабарда.

    учрашув
    Фото: Ақорда

    Президентнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ОПEК+нинг миллий манфаатларни ҳимоя қилишга устувор аҳамият бериб, нефть қазиб олишни босқичма-босқич ошириш ҳақидаги қарорини қўллаб-қувватлайди. Суҳбат чоғида минтақада энергетика тизими барқарорлигини мустаҳкамлаш бўйича қўшма чора-тадбирлар ишлаб чиқилди. Шунингдек, нефть қазиб олувчи ва углеводород импорт қилувчи давлатлар ўртасида манфаатлар мувозанатини сақлаш муҳимлиги таъкидланди.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Telegram асосчиси Павел Дуровни қабул қилди.

