Давлат раҳбари ОПEК Бош котиби Хайтам ал-Гаисни қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хайтам ал-Гаис жаҳон нефть бозорининг бугунги ҳолати ва ҳамкорликнинг долзарб масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Давлат раҳбари ОПEКнинг жаҳон нефть бозори барқарорлигини таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатларини юқори баҳолади. Қасим-Жомарт Тоқаев Хайтам ал-Гаиснинг ташрифини мамлакатимиз ва ташкилот ўртасидаги конструктив мулоқотни ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳолашини таъкидлади, — дейилади хабарда.
Президентнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ОПEК+нинг миллий манфаатларни ҳимоя қилишга устувор аҳамият бериб, нефть қазиб олишни босқичма-босқич ошириш ҳақидаги қарорини қўллаб-қувватлайди. Суҳбат чоғида минтақада энергетика тизими барқарорлигини мустаҳкамлаш бўйича қўшма чора-тадбирлар ишлаб чиқилди. Шунингдек, нефть қазиб олувчи ва углеводород импорт қилувчи давлатлар ўртасида манфаатлар мувозанатини сақлаш муҳимлиги таъкидланди.
