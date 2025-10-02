Давлат раҳбари Telegram асосчиси Павел Дуровни қабул қилди
ASTANA. Kazinform - Digital Bridge 2025 халқаро форумида Қасим-Жомарт Тоқаев Telegram мессенжери асосчиси Павел Дуров билан учрашди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Суҳбат чоғида таълим, сунъий интеллект ва киберхавфсизлик соҳаларидаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
Президент мамлакатимизнинг рақамли ривожланишига ҳисса қўшган Telegram мессенжерининг фаолиятини юқори баҳолади. Компания расман Astana Hub кластерига аъзо бўлди. Қозоғистонда офис очди ва AIem.АІ марказида СИ лабораториясини ишга туширди.
Павел Дуров Қасим-Жомарт Тоқаевга сунъий интеллект соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболлари ҳақида маълумот берди.
