14:57, 02 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Стэнфорд университети профессори Илья Стребулаевни қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Илья Стребулаев венчур капитал инвестицияларини жалб қилиш салоҳияти, шунингдек, сунъий интеллект соҳасида Қозоғистон стартапларини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент мамлакат венчур инвестиция жалб этиш ҳажми бўйича минтақада етакчи ўринда эканини таъкидлади. Давлат раҳбари профессорнинг эксперт сифатидаги фикри ва Қозоғистонга венчур капитал инвестицияларини жалб этишга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.
Учрашув якунида Илья Стребулаев Қасим-Жомарт Тоқаевга қозоқ тилида нашр этилган китобини совға қилди.
Эслатиб ўтамиз, Президент аввалроқ БААнинг сунъий интеллект бўйича давлат вазири билан учрашган эди.