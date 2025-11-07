Президент: John Deere билан ҳамкорлик — саноат кооперациясининг муваффақиятли намунаси
WASHINGTON. Kazinform — Қосим-Жомарт Тоқаев John Deere компаниясининг МДҲ ва Марказий Осиё бўйича президенти Чабо Лейко билан учрашди, деб хабар беради Ақорда.
Қозоғистон Президенти John Deere билан ҳамкорликни замонавий ва самарали қишлоқ хўжалиги комплексини ривожлантиришга бўлган умумий интилишни намойиш этувчи саноат кооперациясининг муваффақиятли намунаси деб атади.
Давлат раҳбари John Deere компаниясининг Қозоғистоннинг «Агромаш» заводи билан ҳамкорликни ўрнатиш орқали агросаноат комплекси учун ускуналар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш тўғрисидаги қарорини қўллаб-қувватлади. Ушбу ҳамкорлик аллақачон ижобий натижалар бермоқда.
Жорий йилнинг май ойида ишлаб чиқариш йўлга қўйилганидан бери 290 дан ортиқ ускуналар йиғилди. Йил охирига қадар яна 100 та ускуналар ишлаб чиқариш режалаштирилган.
Қасим-Жомарт Тоқаев ташриф давомида умумий қиймати 2,5 миллиард долларлик Стратегик ҳамкорлик шартномаси имзоланганини олқишлади.
Ҳужжатга кўра, «АгромашХолдинг KZ» АЖ 5 йил ичида камида 3 мингта John Deere қишлоқ хўжалиги техникасини ишлаб чиқаришни, камида 3 та хизмат кўрсатиш марказини очишни ва мутахассислар учун ўқув тизимини ишлаб чиқишни режалаштирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти АҚШ сенатори Стив Дэйнсни қабул қилди.