    Қозоғистон Президенти АҚШ сенатори Стив Дэйнсни қабул қилди

    WASHINGTON. Kazinform — Республикачи сенатор билан учрашувда Парламент дипломатиясининг Қозоғистон-Америка муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси муҳокама қилинди, деб хабар беради Ақорда.

    Тоқаев ва Дэйнс
    Фото: Ақорда

    Президент Стив Дэйнсни мамлакатимизнинг чинакам дўсти деб атади ва Қозоғистон Республикаси куни муносабати билан берилган ва мамлакатлар ўртасидаги узоқ йиллик стратегик шерикликни акс эттирувчи Конгресснинг расмий баёноти учун миннатдорчилик билдирди.

    Иккала томон икки томонлама кун тартибининг устувор йўналишлари бўйича фикр алмашдилар ва икки мамлакат халқлари манфаати йўлида Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш бўйича биргаликда ишлашни давом эттиришга содиқликларини яна бир бор тасдиқладилар.

    Якунида Президент сенатор Стив Дэйнсни Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси учун I даражали “Достық” ордени билан тақдирлаш тўғрисидаги қарорини эълон қилди.

    учрашув
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва АҚШ муҳим минераллар бўйича меморандум имзоладилар.

    Президент шунингдек, АҚШ Давлат котиби Марк Рубио ва Дональд Трамп Маъмуриятининг бошқа вакиллари билан ҳам учрашди.

