Президент ижтимоий ёрдамнинг ҳақиқий муҳтожларга етиб боришини назорат қилишни топширди
АSTANА. Kazinform — Давлат раҳбари Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазири Асқарбек Ертаевни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президентга вазирлик фаолиятининг жорий йилдаги устувор йўналишлари ҳақида ахборот берилди.
Асқарбек Ертаев аҳолини иш билан таъминлаш режаси ҳақида ахборот берди.
Унинг сўзларига кўра, вақтинчалик чоралардан кўра барқарор ва сифатли иш ўринларини яратиш, меҳнат мобиллигини ошириш ва таълим тизими билан бозор талаблари ўртасида яқин алоқалар ўрнатиш режалаштирилган. Ёшларни, жумладан NEET тоифасидаги фуқароларни иш билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратилади.
Шунингдек, мақсадли ижтимоий ёрдам тизимини янада такомиллаштириш режаси тақдим этилди. Вазирлик рақамли баҳолаш воситалари орқали қўллаб-қувватлаш чораларининг аниқ манзилига етиб бориш имкониятини кенгайтиришни мақсад қилган.
Шу билан бирга, ёрдам оладиган ва меҳнатга лаёқатли фуқароларни иш билан таъминлаш орқали ижтимоий шартнома тажрибасини кенгайтиришни кўзламоқда.
Бундан ташқари пенсия тизимининг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлаш ва пенсия тўловларининг муносиб даражасини сақлаш ҳақида гапирилди. Ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Вазирлик махсус ижтимоий хизматларни ҳар бир киши учун молиялаштириш механизмларини янада ривожлантиришни, уларнинг сифат стандартларини оширишни, реабилитация хизматлари ва техник воситаларни мавжуд қилишни режалаштирмоқда.
Шунингдек, инклюзив иш ўринларини яратишга эътибор қаратилади.
Вазир миграция сиёсати бўйича 2030 йилгача бўлган концепцияни амалга ошириш бўйича ҳаракатлар режаси ҳақида маълумот берди. Миграция жараёнини бошқариш ва прогноз қилиш даражасини яхшилаш, ички миграцияни мувозанатли олиб бориш, мамлакатдаги меҳнат бозорини ҳимоя қилишга устуворлик бериш орқали меҳнат миграциясини тартибга солишни такомиллаштириш кўзда тутилган.
Ўз навбатида, Давлат раҳбари аҳолини иш билан таъминлаш, фуқаролар даромадини ошириш, ижтимоий ёрдамнинг ҳақиқий муҳтожларга етиб боришини назоратни кучайтириш, пенсия тизимини такомиллаштириш, мувозанатли миграция сиёсатини амалга ошириш, ижтимоий ҳимояда инклюзив ёндашувларни ривожлантириш, шунингдек рақамли ечимлардан фойдаланиш орқали меҳнатни ҳимоя қилиш тизимини мустаҳкамлаш ва хавф-хатарларнинг олдини олиш бўйича бир қатор вазифаларни топширди.
