15:00, 06 Февраль 2026 | GMT +5
Президент Мудофаа вазирининг ўринбосарларини қабул қилди
АSTANА. Kazinform - Президент - Қуролли Кучлар Олий Бош қўмондони Қасим-Жомарт Тоқаев Мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари – Қуролли Кучлар Бош штаби бошлиғи Қаниш Абубакиров ва Мудофаа вазирининг ўринбосари Асқар Мустабековни қабул қилди.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Мудофаа вазирининг ўринбосарларига идорадаги раҳбарлик қиладиган йўналишлари бўйича бир қатор топшириқлар берди.
Эслатиб ўтамиз, Президент журналистларни Миллий матбуот куни билан табриклади.