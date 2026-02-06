OZ
Тренд:
    15:00, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент Мудофаа вазирининг ўринбосарларини қабул қилди

    АSTANА. Kazinform - Президент - Қуролли Кучлар Олий Бош қўмондони Қасим-Жомарт Тоқаев Мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари – Қуролли Кучлар Бош штаби бошлиғи Қаниш Абубакиров ва Мудофаа вазирининг ўринбосари Асқар Мустабековни қабул қилди.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Президент Мудофаа вазирининг ўринбосарларига идорадаги раҳбарлик қиладиган йўналишлари бўйича бир қатор топшириқлар берди.

    Эслатиб ўтамиз, Президент журналистларни Миллий матбуот куни билан табриклади.

