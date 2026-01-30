OZ
    10:09, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Испания Қиролига табрик телеграммасини йўллади

    АSTANА. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол VI Фелипени туғилган куни билан табриклади.

    Президент Испания Қиролига табрик телеграммасини йўллади
    Фото: Ақорда

    Президент телеграммада икки давлат ўртасидаги мустаҳкам дўстликка, конструктив сиёсий мулоқот ва ўзаро манфаатли савдо-иқтисодий алоқаларга асосланган стратегик шериклик изчил ривожланиб бораётганини таъкидлаган. Шунингдек, ҳамкорликни чуқурлаштиришнинг катта салоҳиятидан фойдаланган ҳолда, қозоқ-испан муносабатларини янги ва сифатли босқичга олиб чиқишга қизиқиш билдирган.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол VI Фелипега масъулиятли хизматда улкан муваффақиятлар, испан халқига эса бахт-саодат тилади.

