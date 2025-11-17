Президент: Эстониянинг Қозоғистон иқтисодиётига киритган сармояси 128 миллион доллардан ошди
ASTANА. Кazinform — Учрашув давомида давлат раҳбарлари иқтисодий интеграциянинг устувор йўналишларини муҳокама қилдилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Хусусан, томонлар савдо ва инвестициялар, рақамлаштириш, сунъий интеллект, транспорт ва логистика, саноат кооперацияси, қишлоқ хўжалиги, асосий минераллар, таълим ва фан соҳаларидаги ҳамкорлик масалаларини кўриб чиқдилар.
Қасим-Жомарт Тоқаев Эстониянинг Европа Иттифоқидаги Қозоғистоннинг ишончли ҳамкори эканлигига эътибор қаратди.
– Ушбу ташриф икки давлат ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг янги босқичига йўл очади. Биз Сизнинг мамлакатингизни Болтиқбўйи минтақасида, шунингдек, Европа Иттифоқида жуда муҳим ҳамкор деб биламиз. Эстония инновацион ва гуллаб-яшнаётган давлат қуришда улкан ютуқларга эришди. Сизнинг мамлакатингиз рақамли тизимга асосланган давлат, ҳукумат ва жамият қуришда етакчи ҳисобланади. Бу, шунингдек, шаффофликни таъминлаш ва фуқароларни мамлакатни бошқаришга жалб қилишда кўпчилик учун намунадир. Биз Эстониянинг қонун устуворлигини таъминлаш, таълим даражасини ошириш ва барқарор ривожланишга содиқлигини юқори баҳолаймиз, — деди Қозоғистон Президенти.
Давлат раҳбари икки томонлама ҳамкорлик ижобий суръатларда ривожланаётганини таъкидлаб, Қозоғистон ва Эстония барча соҳаларда кенг қамровли алоқалар ўрнатганини таъкидлади. Икки мамлакат ўртасидаги сиёсий мулоқот очиқ ва конструктив тарзда ривожланмоқда ва парламентлараро ҳамкорлик ўзаро тушунишни мустаҳкамлашда муҳим рол ўйнайди.
Президентнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ва Эстония халқаро ташкилотлар доирасида ҳамкорликни йўлга қўйган.
Улар тинчлик, барқарорлик ва барқарор ривожланишни таъминлаш каби асосий минтақавий ва глобал масалалар бўйича ўхшаш позицияларга эга. Учрашувда ўзаро муносабатларнинг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланган иқтисодий ҳамкорликка эътибор қаратилди.
Президент Эстониянинг 2005 йилдан бери Қозоғистон иқтисодиётига тўғридан-тўғри инвестициялари 128 миллион доллардан ошганини таъкидлади. Ҳозирда мамлакатда логистика (CF&S Kazakhstan LLP) , почта хизматлари (Omniva) ва рақамли хизматлар (Bolt) соҳаларида 80 дан ортиқ Эстония компаниялари муваффақиятли фаолият юритмоқда.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Эстониядан катта бизнес делегациясининг келиши Таллиннинг шериклик доирасини янада кенгайтириш ниятидан далолат беради. Қозоғистон Эстония компанияларига ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга тайёр.
Қасим-Жомарт Тоқаев маданий ва гуманитар алоқаларни чуқурлаштириш Қозоғистон ва Эстония ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашга янги туртки беради, деб ҳисоблайди.
Президент фан ва таълим соҳаси икки томонлама ҳамкорликнинг энг истиқболли йўналиши бўлиб қолишини таъкидлади.
Алар Карис Қозоғистонни Эстониянинг Марказий Осиёдаги энг муҳим иқтисодий ҳамкори деб атади.
— Эстония мамнуният билан Қозоғистон ва Европа Иттифоқи бозорлари ўртасидаги боғловчига айланади. Эстония бизнес вакиллари сиз айтиб ўтган транзит ва логистика соҳаларидан ташқари, Қозоғистоннинг бошқа соҳаларига ҳам инвестиция киритишга тайёр. Бизнинг бизнес делегациямиз таркибида 40 та компания бор. Улар логистика, транзит, ахборот-коммуникация технологиялари, киберхавфсизлик, шунингдек, таълим ва фан соҳаларида хизматлар кўрсатади. Европа Иттифоқи аъзоси сифатида Эстония Марказий Осиё, жумладан, минтақада етакчи бўлган Қозоғистон Европа Иттифоқининг стратегик ҳамкорига айланганидан мамнун. Хусусан, Европа Иттифоқи Глобал Гатеwай лойиҳаси доирасида транспорт ва минтақалараро алоқалар соҳасидаги муносабатларни мустаҳкамлаш ниятида, — деди Эстония Президенти.
Учрашув якунида Қасим-Жомарт Тоқаев Алар Карисга мамлакатга ташрифи учун миннатдорчилик билдирди ва бугунги учрашувни чинакам дўстлик рамзи ва ўзаро ҳамкорликни чуқурлаштириш имконияти сифатида кўришини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада мамлакатга давлат ташрифи билан келган Эстония Президенти Алар Карисни кутиб олди.