Қасим-Жомарт Тоқаев Эстония Президентини Ақордада кутиб олди
ASTANА. Каzinform — Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Эстония Президенти Алар Карисни кутиб олди.
Дастлаб Қасим-Жомарт Тоқаев ва Алар Карис расмий делегация аъзолари билан бир-бирларини таништирдилар.
Шундан сўнг, олий мартабали меҳмоннинг ташрифи учун тантанали залда саф тортган фахрий қоровул бошлиғи давлат раҳбарларига рапорт берди. Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.
Мадҳияларни тинглаб бўлгач, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Эстония Президенти гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи томон юришди.
Улар унинг олдига етиб келганларида, меҳмон тўхтади, бошини бироз эгиб, ҳурмат бажо келтирди. Кейин давлат раҳбарлари фахрий қоровул бўйлаб юришди. Улар фахрий қоровул бошлиғи билан хайрлашдилар.
Давлат раҳбарлари ҳозирда олий даражадаги музокаралар олиб бормоқда. Учрашув давомида икки томонлама ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади.
Эслатиб ўтамиз, Кazinform мухбири муҳим ташрифнинг моҳиятини мутахассислар билан биргаликда таҳлил қилган эди.