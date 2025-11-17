OZ
    Қасим-Жомарт Тоқаев Эстония Президентини Ақордада кутиб олди

    ASTANА. Каzinform — Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Эстония Президенти Алар Карисни кутиб олди.

    Тоыаев ва Карис
    Фото: Аыорда

    Дастлаб Қасим-Жомарт Тоқаев ва Алар Карис расмий делегация аъзолари билан бир-бирларини таништирдилар.

    тоыаев ва Карис
    Фото: Аыорда

    Шундан сўнг, олий мартабали меҳмоннинг ташрифи учун тантанали залда саф тортган фахрий қоровул бошлиғи давлат раҳбарларига рапорт берди. Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.

    фахрий ыоровул
    Фото: Аыорда

    Мадҳияларни тинглаб бўлгач, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Эстония Президенти гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи томон юришди.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Аыорда

    Улар унинг олдига етиб келганларида, меҳмон тўхтади, бошини бироз эгиб, ҳурмат бажо келтирди. Кейин давлат раҳбарлари фахрий қоровул бўйлаб юришди. Улар фахрий қоровул бошлиғи билан хайрлашдилар.

    фахрий ыоровул
    Фото: Аыорда

    Давлат раҳбарлари ҳозирда олий даражадаги музокаралар олиб бормоқда. Учрашув давомида икки томонлама ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади.

    Эслатиб ўтамиз, Кazinform мухбири муҳим ташрифнинг моҳиятини мутахассислар билан биргаликда таҳлил қилган эди.

