Президент Эрондаги вазият муносабати билан хавфсизлик масалалари бўйича топшириқ берди
ASTANА.Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хавфсизлик Кенгаши Котиби Ғизат Нурдаулетовга Яқин Шарқдаги вазиятнинг кескинлашиши муносабати билан хавфсизлик масалалари бўйича топшириқ берди. Бу ҳақда Президент маслаҳатчиси - Матбуот котиби Айбек Смадияров хабар берди.
— Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хавфсизлик Кенгаши котиби Ғизат Нурдаулетовга хавфсизлик идоралари ва соҳа вазирликлари раҳбарлари билан биргаликда Эрондаги вазиятнинг кескинлашиши ва мамлакатда барқарорликка таҳдид солиши эҳтимоли муносабати билан фавқулодда ҳаракатлар режасини ишлаб чиқишни буюрди, — дейилади хабарда.
Хабар қилинишича, Давлат раҳбарининг топшириғига биноан барча хавфсизлик идоралари кундалик иш жадвалига ўтказилди.
— Ташқи ишлар вазирлиги бошчилигидаги махсус мониторинг гуруҳи Ҳукуматда иш бошлади. Вилоят ҳокимларига Яқин Шарқдаги вазиятни ҳисобга олган ҳолда қарорлар қабул қилиш топширилди, — хабар берди Айбек Смадияров.
Эслатиб ўтамиз, Исроил Эронга ҳужум қилди.
Трамп Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий операция бошланганини маълум қилди.
Эрондаги Қозоғистон фуқаролари орасида жабрланганлар йўқ.