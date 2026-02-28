15:06, 28 Февраль 2026 | GMT +5
Эрондаги Қозоғистон фуқаролари орасида жабрланганлар йўқ — ТИВ
ASTANА. Кazinform — Ҳозирда Эронда 96 нафар Қозоғистон фуқароси бор. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотларига кўра, улардан 18 нафари дипломатик ваколатхона ходимлари, 2 нафари талабалар, 70 нафари «Заркух» заводида ишлайди. Шунингдек, олти нафар фуқаро Эронда шахсий ташриф билан бўлиб турибди.
Ташқи ишлар вазирлиги ва Қозоғистоннинг хорижий муассасалари ватандошлар билан мунтазам алоқа ўрнатган.
Ҳозирда Эронда қозоғистон фуқаролари орасида жабрланганлар ҳақида маълумот йўқ.
Эслатиб ўтамиз, бугун Исроил Теҳронга "превентив зарба" берди. Бу ҳақда Исроил мудофаа вазири Исраэль Кац маълум қилди.