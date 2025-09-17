Президент БМТ Бош котибининг Цивилизациялар альянси бўйича олий вакилини қабул қилди
ASTANА. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош котибининг Цивилизациялар альянси бўйича олий вакили Мигель Анхель Моратиносни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Мигель Анхель Моратиносни Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг исломофобияга қарши кураш бўйича махсус элчиси этиб тайинлангани билан табриклади.
Давлат раҳбари мамлакат цивилизациялар, маданиятлар ва динлар ўртасида ўзаро ҳамжиҳатлик ва ҳурматни мустаҳкамлашнинг асосий платформаси бўлган БМТ Цивилизациялар альянси билан ҳамкорликка катта аҳамият беришини таъкидлади.
Давлат раҳбари Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съездини ўтказишни изчил қўллаб-қувватлаб келаётган, Қозоғистон томони билан ҳамкорликда форум доирасида диний объектларни муҳофаза қилиш бўйича махсус сессия ташкил этган Альянс фаолиятини юксак баҳолади.
БМТ Бош котибининг олий вакили Қозоғистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар муҳимлигини таъкидлаб, Съезд натижалари тинчлик, тотувлик ва конфессиялараро мулоқотни мустаҳкамлашга хизмат қилишига ишонч билдирди.
Учрашув якунида Қасим-Жомарт Тоқаев Мигель Анхель Моратиносни динлараро мулоқотга қўшган ҳиссаси учун Астана халқаро мукофотига сазовор бўлгани билан табриклади.