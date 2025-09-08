Президент бир палатали Парламент тузиш ташаббуси билан чиқди
ASTANА. Кazinform — 2027 йилда бир палатали Парламент ташкил этиш бўйича умумхалқ референдуми ўтказилиши мумкин. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқига Мурожаатномасида маълум қилди.
— Мен Сенатга ўн йил раҳбарлик қилдим. Бу ишни доим катта шараф ва катта масъулият деб билганман. Шу боис Парламент ислоҳоти ҳақида мана шу минбардан гапириш менга осон эмас. Шунга қарамай, бугун мен яқин келажакда мамлакатимизда бир палатали Парламент тузиш ташаббуси билан чиқмоқчиман. Дарҳол айтмоқчиманки, бу жуда муҳим масаладир. Буни шошилинч равишда амалга ошириш мумкин эмас. Бу ислоҳот фуқаролик секторида, мутахассислар ўртасида ва, албатта, ҳозирги Парламентда ҳар томонлама муҳокама қилиниши керак, — деди Президент.
Давлат раҳбари ислоҳотнинг алоҳида аҳамиятини инобатга олиб, уни муҳокама қилиш учун бир йил вақт кетишига ишонишини айтди.
— Кейин, яъни 2027 йилда умумхалқ референдуми ўтказилиши мумкин. Шунда Конституцияга тегишли ўзгартиришлар киритиш имкони бўлади. Давлат тақдирини белгиловчи барча масалаларни фақат халқ розилиги билан ҳал қилиш мумкинлигини қайта-қайта айтганман. Агар биз бир палатали Парламент тузиш зарурлиги тўғрисида умумий қарорга келсак, бундай Парламент фақат партия рўйхати бўйича сайланиши керак, деб ҳисоблайман, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент таъкидлаганидек, бу дунёда кенг тарқалган парламент шаклидир.
— Шундай қилиб, Мажилиснинг амалдаги таркиби барча қонуний тартиб-қоидалар якунланганига қадар ўз вазифасини бажаришда давом этади. Сенат умумхалқ референдуми натижалари эълон қилиниб, янги Парламент сайловлари ўтказилгунга қадар ташвишсиз ишлайди. Сиёсий партиялар эса рақобатбардош курашга тайёрланишга улгурадилар. Ўйлайманки, депутатларимиз чинакам давлатпарвар шахс сифатида бу масалага катта масъулият ва тушуниш билан ёндашадилар, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари таъкидлаганидек, барча сиёсий ислоҳотлар мамлакат ягона институционал тизимининг ажралмас қисмига айланади.
— Албатта, ўринли савол туғилиши мумкин: нега Президент Парламентни ислоҳ қилиш зарурлигини бунчалик эрта эълон қилмоқда, акс ҳолда, сиёсий технология тамойилига кўра, бирданига, кутилмаганда бундай чоралар кўрилар эди? Лекин мен буни аввал ҳам айтганман, яна айтаман: Ватанимиз, халқимиз тақдири билан боғлиқ ҳар қандай масала ҳақида гап кетганда, фақат очиқ сиёсат олиб борилиши керак, деб ҳисоблайман, бундай кенг кўламли ислоҳотларни жамиятдан яшириб бўлмайди, деб ҳисоблайман. Бундай муҳим масалаларда халқ билан очиқ мулоқот олиб бориш зарур, деб ҳисоблайман. Шундагина барчамиз бир давлат сифатида адолатли ва кучли Қозоғистон қуриш йўлида яна бир муҳим қадам ташлаймиз, — деди Президент.
