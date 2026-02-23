Президент Astana Team ёш хоккейчиларини ғалаба билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Astana Team болалар хоккей жамоасини Канадада бўлиб ўтган Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament халқаро турниридаги ғалабаси билан табриклади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президентининг маслаҳатчиси - матбуот котиби Айбек Смадияров хабар берди.
Унинг сўзларига кўра, Давлат раҳбари Қозоғистон клубининг сенсацион муваффақияти маҳаллий спортда муҳим воқеа эканлигини таъкидлади.
— Қасим-Жомарт Тоқаев финалда хоккей ватани бўлган канадаликларни мағлуб этиб, юқори маҳорат ва ғалаба қозониш қатъиятини намойиш этган спортчиларимизга миннатдорчилик билдирди. Президент ёш хоккейчиларга астойдил машқ қилиш, кучларини мустаҳкамлаш ва янада юқори чўққиларни забт этиш тилади, — деб ёзган у Теlegram-каналида.
