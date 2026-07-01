Президент Air Astana авиакомпаниясидаги камчиликларни бартараф этишни буюрди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбарига Марказий Осиё ва Кавказдаги етакчи авиакомпания Air Astana компаниясининг операцион ва молиявий кўрсаткичлари ҳақида ахборот берилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаевга Air Astana авиакомпанияси 2026-2027 йилларда ўз паркини янги авлод Boeing 787 Dreamliner самолётлари билан тўлдиришни режалаштираётгани маълум қилинди.
Компания 50 та Airbus A320neo ва A321neo самолётлари ва 15 та Boeing 787-9 самолётларига буюртма берди. Улар 2036 йилга қадар етказиб берилади.
Иброҳим Жанилел Президентга компаниянинг узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини тақдим этди. Ушбу ҳужжат Қозоғистоннинг минтақавий авиация маркази сифатидаги мавқеини мустаҳкамлаш ва компания фаолиятини халқаро миқёсда кенгайтиришга қаратилган.
Air Astana йўналишлар сонини кўпайтиришни, мультимодал транспортни ривожлантиришни ва парвозлар частотасини оширишни режалаштирмоқда. Рақамлаштириш ва янги технологияларни жорий этишга урғу берилмоқда.
Қасим-Жомарт Тоқаев ҳаво флотини тўлдириш, йўналишлар тармоғини кенгайтириш ва транспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш каби стратегик мақсадларни самарали амалга ошириш муҳимлигини таъкидлади. Президент АҚШ ва Япония билан тўғридан-тўғри ҳаво транспортини ташкил этишни устувор вазифа деб атади.
Давлат раҳбари қозоғистонликлар тез-тез саёҳат қиладиган мамлакатлар билан ҳаво транспортини ривожлантиришга чақирди ва йўловчилар томонидан доимий равишда танқид қилинадиган масалаларга, масалан, парвозларнинг кечикиши ва самолётга чиқишдаги ўзгаришларга эътибор қаратди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Халқаро гимнастика федерацияси (FIG) президенти Моринари Ватанабэ ва Осиё гимнастика иттифоқи (AGU) президенти Абдулраҳмон Ал-Шатри билан учрашди.