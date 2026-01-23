Польша компанияси Қозоғистонда 69 миллиард тенгелик иссиқхона мажмуасини қуради
ASTANA. Kazinform – ҚР Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров ва Fabe Polska компаниясининг бошқаруви раиси Фатих Будан иссиқхона саноатини ривожлантиришга қаратилган кенг кўламли лойиҳани амалга ошириш бўйича инвестиция шартномасини имзоладилар.
Лойиҳа доирасида Чимкент шаҳрида йилига 38 минг тонна помидор етиштирадиган замонавий иссиқхона мажмуасини қуриш режалаштирилган. Лойиҳанинг умумий инвестиция ҳажми тахминан 69 миллиард тенгени ташкил этади.
Учрашув давомида Аидарбек Сапаров лойиҳанинг агросаноат мажмуасини ривожлантиришдаги стратегик аҳамиятини таъкидлади.
“Давлат раҳбари қишлоқ хўжалиги соҳасини ҳам ўз ичига олган инвестицияларни жалб қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратмоқда. Ушбу лойиҳани амалга ошириш импорт ўрнини босиш ва мамлакатнинг экспорт салоҳиятини оширишга бевосита ҳисса қўшади.
Қозоғистонда замонавий иссиқхона технологияларини жорий этиш учун барча шароитлар мавжуд: қулай инвестиция муҳити, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва сифатли маҳсулотларга юқори талаб кенг кўламли ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун мустаҳкам пойдевор яратади.
Вазирлик лойиҳани амалга оширишнинг барча босқичларида - қурилишдан тўлиқ қувватга киришигача ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга тайёр”, - деди вазир.
Ўз навбатида, Фатих Будан лойиҳани амалга ошириш жараёнида замонавий қишлоқ хўжалиги технологиялари, энергия тежашга қаратилган чора-тадбирлар ва барқарор ривожланиш учун халқаро стандартларга мувофиқ ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш тизимлари қўлланилишини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, лойиҳа ишлаб чиқариш самарадорлигини оширади ва бозорни барқарор сифатли маҳсулотлар билан таъминлайди.
“Бундан ташқари, аввал имзоланган ўзаро англашув меморандуми доирасида Fabe Polska компанияси кейинги беш йил ичида Қозоғистон агросаноат комплексига тахминан 137 миллион АҚШ доллари миқдорида инвестиция киритишни режалаштирмоқда”, - дейилади хабарда.