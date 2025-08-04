Покистонда муссон ёмғирлари қурбонлари сони 299 нафарга етди
ASTANA. Kazinform - Покистонда июнь ойидан бери давом этаётган кучли муссон ёмғирлари қурбонлари сони 299 нафарга етди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Анадолуга таяниб.
26 июндан бери кучли ёмғир ва сув тошқинлари оқибатида 299 киши ҳалок бўлди, улардан 140 нафари болалар, яна 715 нафари жароҳатланди, дея хабар берди PTV News давлат телевидениеси Покистоннинг табиий офатларни бошқариш миллий бошқармасига (NDMA) таяниб.
Агентлик маълумотларига кўра, табиий офатдан жабр кўрган ҳудудларда 1676 та уй зарар кўрган, улардан 562 таси бутунлай вайрон бўлган. Табиий офат зоналаридан 2889 киши эвакуация қилинган, зарар кўрган ҳудудларда гуманитар операциялар давом этмоқда.
Аввалроқ, 28 июлда NDMA кучли ёмғирлар оқибатида 279 киши ҳалок бўлгани ва 676 киши жароҳат олгани ҳақида хабар берган эди.
Ҳар йили июнь-сентябрь ойларида Жанубий Осиёга мунтазам равишда ёғадиган муссон ёмғирлари йирик табиий офатлар ва бахтсиз ҳодисаларга сабаб бўлади.