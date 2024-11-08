Пляж волейболи бўйича давом этаётган Осиё чемпионатида Қозоғистоннинг икки нафар спортчиси 1/8 финалга чиқди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон эркаклар терма жамоаси вакиллари Дмитрий Яковлев ва Сергей Богату Филиппиннинг Санта-Роса шаҳрида пляж волейболи бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатининг чорак финали учун кураш олиб боради, деб хабар берди ҚР Миллий олимпия қўмитаси.
Қозоғистонлик жуфтлик гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтди. Улар Японияга имкониятни бой берган бўлса-да, Таиланд ва Австралия терма жамоалари устидан ғалаба қозонди.
Бу ғалаба Богату ва Яковлевга Осиё чемпионатининг плей-офф босқичига чиқиш имконини берди. 1/8 финалда қозоғистонлик спортчилар Индонезиядан келган жуфтлик билан учрашади.
Аёллар жуфтлиги Лаура Қабилбекова ва Надежда Иванченко ҳам плей-оффга чиқишди. Улар 1/8 финалга чиқиш учун Таиландга қарши ўйинда ғалаба қозонишлари керак.