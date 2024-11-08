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    09:54, 08 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Пляж волейболи бўйича давом этаётган Осиё чемпионатида Қозоғистоннинг икки нафар спортчиси 1/8 финалга чиқди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон эркаклар терма жамоаси вакиллари Дмитрий Яковлев ва Сергей Богату Филиппиннинг Санта-Роса шаҳрида пляж волейболи бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатининг чорак финали учун кураш олиб боради, деб хабар берди ҚР Миллий олимпия қўмитаси.

    Қазақстанның екі спортшысы жағажай волейболынан өтіп жатқан Азия чемпионатының 1/8 финалына шықты
    Фото: olympic.kz

    Қозоғистонлик жуфтлик гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтди. Улар Японияга имкониятни бой берган бўлса-да, Таиланд ва Австралия терма жамоалари устидан ғалаба қозонди.

    Бу ғалаба Богату ва Яковлевга Осиё чемпионатининг плей-офф босқичига чиқиш имконини берди. 1/8 финалда қозоғистонлик спортчилар Индонезиядан келган жуфтлик билан учрашади.

    Аёллар жуфтлиги Лаура Қабилбекова ва Надежда Иванченко ҳам плей-оффга чиқишди. Улар 1/8 финалга чиқиш учун Таиландга қарши ўйинда ғалаба қозонишлари керак.

    Теглар:
    Волейбол Осиё чемпионати Филиппин
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
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