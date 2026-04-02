Пляж футболи бўйича Қозоғистон терма жамоаси Евролиганинг А дивизионида ўйнайди
ASTANA. Кazinform – Пляж футболи бўйича Қозоғистон терма жамоаси 2025 йилги мавсум натижаларига кўра, 2026 йилги Евролиганинг А дивизионига йўлланма олди.
А дивизиони ўйинлари 29 июлдан 2 августгача Молдовада бўлиб ўтади.
Жамоа бу натижага Италиянинг Виареджо шаҳрида бўлиб ўтган Euro Beach Soccer League (EBSL) 2025 промо-финалидаги муваффақиятли ўйини туфайли эришди. Ушбу турнирда Қозоғистон жамоаси 4-ўринни эгаллади.
Турнир давомида ҚР жамоаси битта ўйинда ғалаба қозонди, битта ўйинда мағлуб бўлди ва битта ўйинда дуранг ўйнади. Ярим финалда асосий вақтда дуранг натижа қайд этилди ва пенальтилар сериясида мағлуб бўлди. Учинчи ўрин учун ўйинда эса Озарбайжонга 1:7 ҳисобида ютқазди.
Эслатиб ўтамиз, Италия 2026 йилги жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга кирита олмади.