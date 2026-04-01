Италия 2026 йилги жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга кирита олмади
ASTANА. Каzinform — 2026 йилги жаҳон чемпионати саралаш турнирининг ўтиш босқичида Европа қитъасида финалга йўлланма олган сўнгги 4 та жамоа аниқланди.
Туркия, Швеция, Чехия, Босния ва Герцеговина жамоалари шундай имкониятга эга бўлишди.
Финалда Туркия Косовони 1:0 ҳисобида, Швеция Польшани 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, мундиалга йўлланмани қўлга киритди.
Асосий ва қўшимча босқичларда Чехия ва Дания 2:2 ҳисобида, Босния ва Герцеговина ва Италия 1:1 ҳисобида дуранг ўйнашди, Чехия ва Босния ва Герцеговина эса пенальтилар сериясида омадли бўлишди.
Шуни таъкидлаш керакки, илгари турнир мезбонларидан ташқари - АҚШ, Мексика ва Канададан ташқари Европадан қуйидаги жамоалар жаҳон чемпионати финалига йўлланма олган эди: Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Нидерландия, Германия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Испания, Шотландия ва Англия; Осиёдан Япония, Эрон, Ўзбекистон, Жанубий Корея, Иордания, Австралия, Саудия Арабистони, Қатар; Жанубий Америкадан Аргентина, Бразилия, Эквадор, Колумбия, Парагвай; Африкадан Марокаш, Тунис, Миср, Жазоир, Гана, Кабо-Верде, Жанубий Африка, Сенегал, Кот-д’Ивуар; Шимолий Америкадан Кюрасао, Гаити, Панама ва Янги Зеландия.
Энди Боливия, Ироқ, Ямайка ва Конго Демократик Республикаси жамоалари ўртасидаги қитъалараро плей-офф ўйинларида яна иккита жамоа аниқланади.
Жаҳон чемпионатида биринчи марта 48 та жамоа иштирок этади. Ҳозирда 42 та жамоа саралаш босқичига йўлланма олган.
Жаҳон чемпионати финали 2026 йил 11 июндан 19 июлгача АҚШнинг Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анжелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл, Канаданинг Торонто, Ванкувер ва Мексиканинг Гвадалахара, Мехико, Монтеррей шаҳарларида бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 5 декабрь куни футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтган эди.