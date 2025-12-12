OZ
    10:09, 12 Декабрь 2025

    Перуда содир бўлган йўл-транспорт ҳодисасида 8 киши ҳалок бўлди

    ASTANА. Каzinform — Перу жанубида автобус ҳалокати 8 кишининг ҳаётига зомин бўлди. 20 дан ортиқ йўловчи жароҳат олди, деб хабар беради БелТА.

    ЙТҲ
    Фото: БелТА

    Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, ҳайдовчи бурилиш пайтида бошқарувни йўқотган. Натижада автобус ағдарилиб кетган. Жароҳатланганлар яқин атрофдаги касалхонага олиб кетилган, улардан беш нафари оғир аҳволда.

    Автобус Арекипадан чиқиб, Куско департаментидаги Сикуани шаҳрига йўл олган.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўтган йили қамоқдан чиққан Перунинг собиқ президенти Альберто Фухимори вафот этгани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
