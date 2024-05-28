Перу прокуратураси президентни порахўрликда айбламоқда
ASTANA. Kazinform - Перу Бош прокуратураси коррупция иши бўйича президент Дина Болуартега нисбатан конституциявий деб аталмиш шикоят билан мурожаат қилди, дея хабар беради Каzinform агентлиги Reutersга таяниб.
Бош прокуратурадан Конгрессга юборилган шикоятда президент Дина Болуарте пора олганликда айбланган. Айблов президентнинг ҳашаматли соат тақиб юриши билан боғлиқ ҳолда қўйилган. Манбага кўра, бу ҳолат четлатиш жараёнига олиб келиши мумкин.
Дарвоқе, расмий айблов сўровларга кўра, раҳбарнинг машҳурлиги янги паст даражага тушганидан кейин пайдо бўлди.
Перунинг тобора беқарор сиёсати сўнгги йилларда Болуартенинг бир қанча ўтмишдошларининг истеъфога чиқишига олиб келди, қонунчилар кўпинча Анд давлати президентларини ҳокимиятдан четлатиш бўйича иш бошлашда етакчи рол ўйнайди.
Перу Бош вазири Густаво Адрианзен маҳаллий Canal Nга берган изоҳларида шикоятни "ноқонуний, конституцияга зид ва ноқонуний" айблов деб масхара қилди. Адрианзен президентни "сиёсий шовқин" чалғитмаслигини қўшимча қилди.