Пекиндаги Қозоғистон тараққиёт маркази Наврўзни қандай нишонлади
ASTANА. Кazinform – Хитой пойтахтида Дўмбира садоси янгради ва дашт ошхонасининг таомлари тақдим этилди. «Балдырған» болалар маркази баҳорги тенгкунлик байрами – Наврўзни нишонлади, деб хабар беради Кazinformнинг Пекиндаги мухбири.
«Балдырған» Пекинда саккизинчи баҳорини нишонлади. Йиллар давомида у таълим майдончасидан оилаларни бирлаштирувчи ва уйдан узоқда анъаналарни сақлайдиган ҳақиқий маданий кўприкка айланди.
Байрамона тадбир ажойиб жамоавий иш натижаси бўлди. Марказ раҳбари Назгул Назарбекова ёш ўқувчиларнинг ўзлари байрамона муҳит яратганини фахр билан таъкидлади. Болалар ўз хоналарини безашди, гуллар экишди ва ҳатто байрамона тортлар пиширишда ёрдам беришди.
Байрамона дастур илиқ оилавий муҳитга тўла бўлди. Тадбир ёрқин анъанавий либослар кийган болалар ижросидаги “Наврўз” рақси билан бошланди. "Туған жер" қўшиғини куйлаган, шеърлар ўқиган ва анъанавий қозоқ рақсларини ижро этган кичкина санъаткорлар ота-оналар ва меҳмонларнинг олқишларига сазовор бўлди.
Саховатли дастурхонсиз Наврўз қандай бўларди? Меҳмонларга байрамнинг асосий рамзлари — мазали Наврўз гўжаси, нозик қази ва иссиқ бўғирсоқ тақдим этилди. Столда ёш ўқувчилар томонидан пиширилган тортлар алоҳида ўрин эгаллади.
Қизиғи шундаки, "Балдырған" миллий марказ форматидан анча ташқарига чиқди. Бугунги кунда бу ерда 21 бола таҳсил олмоқда ва унинг географик қамрови ҳам ажойиб. Таълим тўлиқ қозоқ тилида олиб борилишига қарамай, марказ Беларусь, Қирғизистон, Россия, Туркманистон ва Ўзбекистондан келган болалар, шунингдек, қозоғистонлик болалар учун иккинчи уйга айланди.
Бугунги кунда у нафақат болаларни ривожлантириш маркази, балки Хитойда маданий дипломатиянинг муҳим маркази ҳамдир. Марказ асосчиси Назгул Назарбекова инфратузилмани модернизация қилиш ва болалар орасида қозоқ маданиятини оммалаштириш бўйича улкан режаларга эга. Бироқ, бу мақсадларга эришиш учун ҳомийлик ёрдами зарур, деди у.
Эслатиб ўтамиз, "Балдырған" болаларни ривожлантириш маркази Пекинда 2018 йил 23 апрелда очилган. Унинг фаолияти болаларнинг эркин ва уйғун ривожланишига ёрдам берадиган машҳур Монтессори методологиясига асосланган.
