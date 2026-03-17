16:38, 17 Март 2026 | GMT +5
Қозоғистонликлар Наврўз байрамида неча кун дам олишади
ASTANA. Kazinform — Наврўз байрами - дунёдаги энг қадимги байрамлардан бири. У Марказий Осиё халқлари орасида беш минг йилдан бери нишонланиб келади. "Наврўз" сўзи форс тилидан таржима қилинганда "Янги кун" деган маънони англатади. Байрам ҳар йили бир неча кун давомида нишонланади.
Бу йил 21 ва 22 март шанба ва якшанба кунларига тўғри келади. Шу муносабат билан дам олиш кунлари кейинги ҳафтага кўчирилади.
- Беш кунлик иш ҳафтасида қозоғистонликлар кетма-кет 5 кун дам олишади: 21, 22, 23, 24 ва 25 март (шанба, якшанба, душанба, сешанба, чоршанба);
- ва олти кунлик иш ҳафтасида кетма-кет 4 кун дам олишади: 21, 22, 23 ва 24 март (шанба, якшанба, душанба, сешанба).
Эслатиб ўтамиз, Наврўз байрами муносабати билан Астанада 200 дан ортиқ тадбирлар ўтказилади.