Парижда миллиардернинг операция вақтида вафот этишига алоқадор шифокорлар суд қилинди
АSTANА. Kazinform – Франция суди 2019 йили бельгиялик миллиардер Эхуд Ланиадога амалга оширилган косметик операциядан кейин унинг ўлимига сабабчи бўлган икки тиббий ходимни айбдор деб топди.
BILD нашрининг ёзишича, 65 ёшли тадбиркор Париж марказидаги хусусий клиникада жинсий аъзосини катталаштиришга қаратилган операция вақтида вафот этган. Суд бу воқеани беэҳтиётлик билан одам ўлимига сабаб бўлиш деб баҳолаб, беморнинг вафотига шифокорларнинг касбий хатолари ва вазият ёмонлашганида ўз вақтида ҳаракат қилмасликлари сабаб бўлганини таъкидлади.
Суд материалларига кўра, тез ёрдам хизмати кеч чақирилган ва реанимация тадбирлари ўз вақтида ўтказилмаган. Шунингдек, операцияни ўтказган жарроҳнинг Франция ҳудудида тиббий фаолият билан шуғулланишга рухсатномаси бўлмагани, клиника раҳбарининг тегишли тиббий сертификатлари йўқлиги аниқланган.
Суд қарорига кўра, клиника директори 15 ой шартли равишда озодликдан маҳрум қилиниб, 50 минг евро миқдорида жарима тўлашга мажбур қилинди. Жарроҳ эса 12 ой шартли жазо олиб, 20 минг евро жаримага тортилди. Икки шахсга ҳам умрбод тиббий фаолият билан шуғулланиш тақиқланди.
Маълум бўлишича, Эхуд Ланиадо ушбу клиниканинг доимий мижози бўлган. Процедура давомида унинг юраги тўхтаган. Тадбиркор Omega Diamonds компанияси орқали бойлик тўплаб, олмос бозори мутахассиси сифатида танилган. У вафот этган пайтда Бельгияда солиқдан қочиш иши бўйича судни кутиб турган.
