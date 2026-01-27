TikTok ва YouTube ёшлар ўртасида қарамлик келтириб чиқариш айблови билан судга тортилади
АSTANА. Kazinform — Шу ҳафтада Meta Platforms, TikTok ва YouTube компаниялари ёшларнинг руҳий саломатлигига салбий таъсир кўрсатганликлари учун судга тортилаяпти. Бу орқали болаларнинг экран олдида қанча вақт ўтказиши ҳақида янги муҳокама бошланмоқда, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Агентликнинг хабар беришича, бу суд иши ижтимоий тармоқлар эгалари болаларни қарам қилиб қўйиш мақсадида ўз платформаларини махсус ишлаб чиққанини аниқлашга қаратилган.
Лос-Анжелес округи Олий судида кўриб чиқилаётган иш бўйича асосий масала — 19 ёшли KGM исмли аёлнинг ҳикояси. У, айбловларга кўра, ушбу компанияларнинг платформаларига қарам бўлганини, уларнинг жозибали дизайни унинг қарамлигини кучайтирганини айтади. Шунингдек, у бу иловалар унинг депрессиясини ва ўз жонига қасд қилиш фикрларини чуқурлаштирганини таъкидлаб, компанияларни жавобгарликка тортишни талаб қилмоқда. Ижтимоий тармоқлар қурбонларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш маркази асосчиси Мэтью Бергманнинг айтишича, бу — ижтимоий тармоқ компанияларининг болаларга зарар етказиш айбловлари билан судга тортилишининг биринчи иши.
Суд компанияларнинг KGMга руҳий саломатликка зарар етказган маҳсулотларни таклиф қилиш орқали беэътиборлик қилганми ва унинг иловалардан фойдаланиши унинг депрессиясининг ривожланишига бошқа сабабларга нисбатан муҳим таъсир кўрсатганми, деган саволни ҳал қилиши керак. Яъни, масала, у иловалардаги учинчи томонларнинг контентини кўриб чиқиб ёки ҳаётидаги бошқа омиллар таъсирида депрессияга тушганми, шуни аниқлаш.
Суд жараёни давомида, шу технология компаниялари ўз маҳсулотларининг ёшлар учун хавфсизлигига шубҳа қилганларни ишонтириш учун умуммиллий кампанияни бошлади. Улар ота-оналарга болаларини платформаларда қандай фойдаланишини назорат қилиш учун кўпроқ имконият берувчи воситаларни ишга туширди ва бу имкониятларни тарғиб қилиш учун миллионлаб доллар сарфлади.
2018 йилдан бошлаб Meta компанияси АҚШ бўйлаб ўрта мактабларда ота-оналарга интернетда ёшларнинг хавфсизлиги масалалари бўйича семинарлар ўтказиб келмоқда. Бундай семинарлардан бири 2024 йилда Лос-Анжелесда «Screen Smart» деб номланиб, компаниянинг ташкилотчилигида ўтказилди.
TikTok ҳам шундай тадбирларга қўллаб-қувватлади. Компаниянинг веб-сайтидаги маълумотга кўра, 100 дан ортиқ маҳаллий ва минтақавий ота-оналар қўмитаси томонидан ташкил этилган «Яхшилик қил» дастури TikTok функциялари бўйича ота-оналарга мўлжалланган ўқув материалларини ўз ичига олди, жумладан, экран вақтини кечаси чеклаш имконияти ҳам мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, Австралияда ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардаги 5 млн аккаунти ўчирилди.