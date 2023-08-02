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    09:14, 02 Август 2023 | GMT +6

    Парижда 10-15 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилди

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    Фото: freepic
    BRÚSSEL. Kazinform – Сешанба куни Парижнинг 2-округида дастлабки маълумотларга кўра, қиймати 10-15 миллион евро бўлган заргарлик буюмлари ўғирлаб кетилган, деб хабар беради Kazinform.

    Франция ОАВ хабарларига кўра, Rue de la Paix №7 да жойлашган Piaget дўконига маҳаллий вақт билан соат 12:00 атрофида ҳужум уюштирилди.

    Икки эркак ва бир аёл қурол билан дўконга кириб, бир нечта очиқ витриналардан заргарлик буюмларини олиб кетишган.

    Франция прокуратураси зарарнинг дастлабки миқдори 10-15 миллион еврони ташкил этишини тасдиқлади.

    Полиция жиноятчиларни қидиряпти.


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