09:14, 02 Август 2023 | GMT +6
Парижда 10-15 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилди
BRÚSSEL. Kazinform – Сешанба куни Парижнинг 2-округида дастлабки маълумотларга кўра, қиймати 10-15 миллион евро бўлган заргарлик буюмлари ўғирлаб кетилган, деб хабар беради Kazinform.
Франция ОАВ хабарларига кўра, Rue de la Paix №7 да жойлашган Piaget дўконига маҳаллий вақт билан соат 12:00 атрофида ҳужум уюштирилди.
Икки эркак ва бир аёл қурол билан дўконга кириб, бир нечта очиқ витриналардан заргарлик буюмларини олиб кетишган.
Франция прокуратураси зарарнинг дастлабки миқдори 10-15 миллион еврони ташкил этишини тасдиқлади.
Полиция жиноятчиларни қидиряпти.