Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 11,9 фоизга ўсиб, 665 млрд тенгедан ошди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил январь-февраль ойларида Қозоғистонда озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 11,9 фоизга ўсиб, 665,1 миллиард тенгени ташкил этди. Бу кўрсаткич аввал режалаштирилган 4,3 фоизлик ўсиш суръатидан анча юқори.
ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизматининг маълумотларига кўра, асосий озиқ-овқат маҳсулотларининг аксарият қисмида ижобий динамика кузатилган. Энг юқори ўсиш сариёғ ишлаб чиқаришда қайд этилди, унинг ҳажми 56,5% га ўсиб, 8,1 минг тоннани ташкил этди. Бундан ташқари, пишлоқ ва творог ишлаб чиқариш 39,2% га, шакар ва шоколадли қандолат маҳсулотлари 21,4% га ва дон маҳсулотлари ишлаб чиқариш 20,8% га ошди.
Гўшт консервалари ишлаб чиқариш 12,9% га ошди. Мол гўшти, чўчқа гўшти, қўй гўшти, эчки ва от гўшти (янги ёки совутилган) ишлаб чиқариш 6,9% га ошди. Колбаса маҳсулотлари 6% га, ўсимлик ёғи 12,3% га, қайта ишланган ва консерваланган мева ва сабзавотлар 13,4% га ошди. Қайта ишланган сут 1,6% га, ферментланган сут маҳсулотлари 3,5% га, ун 11,9% га, унли қандолат маҳсулотлари 5,2% га ва макарон 8,1% га ошди.
Ичимликлар ишлаб чиқариш ҳам 10,2 фоизга ўсиб, 175,4 миллиард тенгени ташкил этди. Шу билан бирга, алкоголсиз ичимликлар ишлаб чиқариш 43,7 фоизга ўсиб, 564,3 миллион литрга етди (ўтган йили - 392,7 миллион литр).
“Умумий статистик маълумотлар мамлакат агросаноат комплексининг барқарор ривожланиши ва озиқ-овқат хавфсизлиги мустаҳкамланаётганидан далолат беради”, - дейилади хабарда.