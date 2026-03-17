    18:20, 17 Март 2026 | GMT +5

    Озарбайжонда махсус карантин режими узайтирилди

    ASTANА. Кazinform – Бош вазир Али Асадов тегишли қарорни имзолади, деб хабар беради Аnadolu.

    Фото: freepik.com

    Вазирлар кабинети Озарбайжон Республикаси ҳудудида махсус карантин режимини узайтириш тўғрисида қарор қабул қилди.

    Тегишли қарорни Бош вазир Али Асадов имзолади.

    Қарорга кўра, мамлакатда коронавирус инфекцияси (COVID-19) тарқалишининг олдини олиш ва унинг мумкин бўлган оқибатлари мақсадида Озарбайжон Республикаси ҳудудида махсус карантин режими 2026 йил 1 июль соат 06:00 гача узайтирилди.

    Эслатиб ўтамиз, Россияда коронавируснинг янги штамми тарқалди.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
