Озарбайжон Президенти Қозоғистоннинг икки томонлама лойиҳалардаги стратегик ролини таъкидлади
ASTANA. Kazinform — III Шуша жаҳон медиа форумида сўзга чиққан Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев Қозоғистон ва Озарбайжон ўртасидаги муносабатлар жадал ривожланаётганини, ҳамкорлик озод этилган ҳудудларни тиклашдан тортиб, йирик транспорт, энергетика ва рақамли лойиҳаларни амалга оширишгача бўлган кўплаб йўналишларни қамраб олаётганини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг мухбири.
Илҳом Алиев Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ҳамда қозоқ халқига Қорабоғни тиклашда кўрсатган кўмаги учун миннатдорлик билдирди.
“Қорабоғни тиклашга қўшган ҳиссаси учун Қозоғистон Президентига самимий миннатдорлик билдирамиз. Қозоғистон Фузули шаҳрида қозоқ халқининг буюк фарзанди Қурманғози номи билан аталган Болалар ижодий марказини қуриб берди. Биз уни Президент Қасим-Жомарт Тоқаев билан биргаликда очдик. Озод этилган ҳудудларни тиклашда қўллаб-қувватлаган биродар қозоқ халқига чуқур миннатдорлик билдирамиз”, — деди Илҳом Алиев.
Озарбайжон Президенти икки давлат раҳбарлари ўртасидаги ишончли шахсий муносабатлар икки томонлама ҳамкорлик ва минтақавий ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлашда муҳим омил эканини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, Каспий денгизи соҳилида жойлашган Қозоғистон ва Озарбайжон йирик транспорт лойиҳаларини амалга оширишда ҳал қилувчи ўрин тутади.
“Мамлакатларимиз ўртасидаги фаол ҳамкорликсиз Каспий минтақасидаги бирор йирик транспорт лойиҳасини амалга ошириш мумкин бўлмас эди”, — деди Илҳом Алиев.
Президент Қозоғистон портлар ва логистика инфратузилмасини фаол модернизация қилаётганини қайд этди. Шунингдек, Қозоғистон, Озарбайжон, Грузия ва Туркия ўртасидаги тўрт томонлама ҳамкорлик формати самарали ишлаётганини билдирди. Унинг доирасида тариф сиёсатини мувофиқлаштириш, рақамлаштириш, маъмурий тартиб-таомилларни соддалаштириш ва юк ташиш самарадорлигини ошириш масалалари кўриб чиқилмоқда.
Илҳом Алиев 2024 йилда Қозоғистон, Озарбайжон ва Ўзбекистон раҳбарлари Каспий денгизи туби орқали энергетика йўлагини барпо этиш тўғрисидаги келишувни имзолаганини эслатди. Шунингдек, Каспий денгизи туби орқали Қозоғистон ва Озарбайжонни боғлайдиган толали-оптик кабель тортиш лойиҳаси амалга оширилмоқда. Ушбу лойиҳа минтақанинг рақамли инфратузилмасининг муҳим қисмига айланиши кутилмоқда.
Озарбайжон Президенти ҳозирда Қозоғистон нефти Озарбайжон ҳудуди орқали ташилаётганини таъкидлаб, бу энергетика ва транспорт соҳаларидаги ҳамкорликнинг юқори даражасини кўрсатишини айтди.
Яқинда Қозоғистонга амалга оширган ташрифи ҳақида гапирар экан, Илҳом Алиев Туркистон шаҳрининг тарихий қиёфаси ва қозоғистонликларнинг маданий меросга эҳтиёткорона муносабатидан катта таассурот олганини билдирди.
“Озарбайжон ва Қозоғистон ўртасидаги муносабатлар тобора ривожланаётганидан чин дилдан мамнунман. Қардош Қозоғистонга янги ютуқлар ва равнақ тилайман”, — деди Озарбайжон Президенти III Шуша жаҳон медиа форумида.
Аввалроқ Қозоғистон ва Озарбайжон ўртасидаги ҳаво қатновлари кенгайтирилиши, яқин вақт ичида Ақтўбе ва Отирау шаҳарларидан Бокуга янги мунтазам рейслар йўлга қўйилиши ҳақида хабар берилган эди.