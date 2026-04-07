Ozarbayjonda suv toshqinlari Nabran turistik hududini vayron qildi
ASTANA. Kazinform — 4-5-aprel kunlari yog‘gan kuchli yomg‘ir va daryo o‘zanlaridan oqayotgan loyqa suv Ozarbayjonning Nabran turistik hududiga jiddiy zarar yetkazdi, deb xabar beradi Azertadj.
Xachmaz tumani ijroiya hokimiyatining ma’lumotlariga ko‘ra, Istisu posyolkasida xususiy fermer xo‘jaliklari, dalalar, yo‘l infratuzilmasi va elektr tizimlari jiddiy zarar ko‘rgan. Tabiiy ofat natijasida posyolkadagi 150 dan ortiq xususiy uylar zarar ko‘rgan.
Nabran qishlog‘ida daryo o‘zanidan oqayotgan loyqa suv turar joy binolari hovlilari, sayyohlik obyektlari va qishloq yo‘llariga jiddiy zarar yetkazgan.
Tuman favqulodda vaziyatlar komissiyasi a’zolari va tegishli xizmat ko‘rsatish sohalari rahbarlariga tabiiy ofat oqibatlarini tezda bartaraf etish, jabrlangan aholiga zarur yordam ko‘rsatish va tegishli choralarni ko‘rish bo‘yicha ko‘rsatmalar berildi.
Niyozoba qishlog‘ida ham hududdagi daryolarning toshib ketishi tufayli 105 ta uy zarar ko‘rdi. Kuchli yomg‘ir paytida sel oqimlarining boshqa uylarga zarar yetkazishining oldini olish maqsadida, diametri 1500 mm bo‘lgan qo‘shimcha temir-beton suv quvuri o‘rnatildi va hududga transportning uzluksiz kirishini ta’minlash uchun muqobil yo‘l ham qurildi.
Hozirda hududda qutqaruv, tiklash va rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, Ozarbayjonda suv toshqinlari oqibatida 118 kishi, jumladan, 25 bola evakuatsiya qilindi.