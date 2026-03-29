10:40, 29 Март 2026 | GMT +5
Озарбайжонда сув тошқинлари: 118 киши, жумладан, 25 бола эвакуация қилинди
ASTANА. Каzinform — Озарбайжон Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) кучли ёмғирлар оқибатида сув босган ҳудудларда хавфсизлик чораларини кўриш бўйича ишларни тўхтовсиз олиб бормоқда, деб хабар беради Азертадж.
Вазирликнинг хабар беришича, кўрилган чоралар натижасида жами 118 фуқаро, жумладан, 25 нафар кичик бола хавфсиз ҳудудларга кўчирилди.
Фуқаро мудофааси кучлари, Давлат ёнғин хизмати, Махсус хавф-хатарларни қутқариш хизмати, Кичик кемаларни назорат қилиш ва сувдан қутқариш хизмати, шунингдек, Сумгаит ҳудудий маркази кучлари қутқарув ва тиклаш ишлари учун сафарбар қилинди.
Аввалроқ 84 киши, жумладан, 20 нафар бола хавфсиз жойларга эвакуация қилингани ҳақида хабар берилган эди.
Ҳозирда ФВВ кучлари ўз ишларини давом эттирмоқда.