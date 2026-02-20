Осло — дунёдаги энг яшил шаҳар
ASTANА. Кazinform — Норвегия пойтахти Осло Буюк Британиядаги энг йирик круиз компанияларидан бири бўлган Iglu Cruise маълумотларига кўра, дунёдаги энг яшил шаҳарлар рейтингида биринчи ўринни эгаллади.
АЗЕРТАДЖ агентлигининг хабар беришича, "яшил индекс"ни яратишда яшил ҳудудларнинг улуши, жамоат боғлари сони ва ҳаво сифати ҳисобга олинган.
Шаҳар мумкин бўлган 100 баллдан 77,3 балл тўплади.
Бу ҳавонинг юқори даражада тозалиги ва аҳолининг 95 фоизининг яшил ҳудудларга пиёда бориш имконияти билан боғлиқ.
Вильнюс — иккинчи ўринда (72,3 балл). Литва пойтахтининг 61 фоизини яшил ҳудудлар ташкил этади ва тахминан 1,5 минг километр пиёдалар ва велосипед йўллари мавжуд.
Энг яхши ўнталикка Хельсинки, Вена, Канберра, Сидней, Стокгольм, Сингапур, Реадинг ва Мюнхен кирди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, табиат туризмига қизиқиш ортиб бормоқда. Ҳозирги кунда саёҳатчилар шаҳар ҳаёти ва табиатга кириш имкониятини таклиф қилувчи йўналишларни тобора кўпроқ танламоқдалар.
Норвегия туризм саноати вакилларининг фикрига кўра, бундай рейтинг Ослонинг экологик ва барқарор шаҳар сифатидаги халқаро имиджини мустаҳкамлайди. Сўнгги йилларда шаҳарга сайёҳлар келиши кўпайди ва меҳмонхоналарнинг бандлик даражаси рекорд даражага етди.
