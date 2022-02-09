«Оскар» мукофотига номзодлар эълон қилинди
«Кўппак изми» фильми 12 номинация бўйича номзод бўлди.
«Йилнинг энг яхши фильми» номинациясига номзодлар:
Қўрқинчли туш кўчаси (Гиллермо дел Торо);
Белфаст (Кеннет Брана);
Вест-сайд қиссаси (Стивен Спилберг);
«Кўппак изми» (Жейн Кемпион);
«Қумтепа» (Дени Вильнев);
«Қирол Ричард» (Рейналдо Маркус Грин)
«Қизилмияли пицца» (Пол Томас Андерсон)
«Осмонга қарама» (Адам Маккай)
«Машинамни бошқар» (Рюсуке Хамагучи)
«CОDА: Кар ота-онанинг фарзанди» (Сиан Кхедер).
Энг яхши актёр номинациясида: Бенедикт Камбербетч «Кўппак изми», Уилл Смит «Қирол Ричард», Хавьер Бардем «Рикардо сифатида», Дензел Вашингтон «Макбет трагедияси», Эндрю Гарфилд «Тиcк-талк... ВООМ!» фильмидаги роллар учун тавсия этилади.
Кристен Стюарт «Спенсер»даги малика Диана, «Рикардо сифатида» фильмидаги Никол Кидман, «Параллел оналар» фильмидаги Пенелопа Круз, «Бегона қиз» филмидаги Оливия Коулман ва Жессика Честейн «Темми Фейнинг кўзлари» фильмидаги образи учун «Энг яхши аёл роли» номинациясига номзод бўлди.
«Энг яхши режиссёр» номинацияси – «Қизилмияли пицца» фильми учун Пол Томас Андерсон, «Белфаст» фильми учун Кеннет Брана, «Кўппак изми» фильми учун Жейн Кэмпион, «Вестсайд қиссаси» фильми учун Стивен Спилберг, «Машинамни бошар» фильми учун Рюсуке Хамагучи.