11:11, 06 Апрель 2026 | GMT +5
Осиё чемпионати: қайси давлат боксчилари ярим финалга чиқди
ASTANА. Кazinform – Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда чорак финал жанглари якунланди.
Ҳозирча спортчилар сони бўйича Қозоғистон ТОП-3 таликда.
Ярим финал жанглари 6 ва 7 апрель кунлари бўлиб ўтади.
Ҳиндистон - 16 та
Қозоғистон - 13 та
Ўзбекистон - 11 та
Хитой - 8 та
Мўғулистон - 5 та
Таиланд - 4 та
Тайпей - 4 та
Япония - 4 та
Шимолий Корея - 3 та
Тожикистон - 3 та
Иордания - 3 та
Жанубий Корея - 2 та
Филиппин - 1 та
Туркманистон – 1 та
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик боксчиларнинг Осиё чемпионатидаги илк рақиблари маълум бўлганлиги ҳақида хабар берган эдик.