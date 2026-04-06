    11:11, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Осиё чемпионати: қайси давлат боксчилари ярим финалга чиқди

    ASTANА. Кazinform – Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда чорак финал жанглари якунланди.

    Ҳозирча спортчилар сони бўйича Қозоғистон ТОП-3 таликда.

    Ярим финал жанглари 6 ва 7 апрель кунлари бўлиб ўтади.

    Ҳиндистон - 16 та

    Қозоғистон - 13 та

    Ўзбекистон - 11 та

    Хитой - 8 та

    Мўғулистон - 5 та

    Таиланд - 4 та

    Тайпей - 4 та

    Япония - 4 та

    Шимолий Корея - 3 та

    Тожикистон - 3 та

    Иордания - 3 та

    Жанубий Корея - 2 та

    Филиппин - 1 та

    Туркманистон – 1 та

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик боксчиларнинг Осиё чемпионатидаги илк рақиблари маълум бўлганлиги ҳақида хабар берган эдик.

