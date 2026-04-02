    10:10, 02 Апрель 2026 | GMT +5

    Осиё чемпионатида иштирок этадиган қозоғистонлик курашчилар рўйхати эълон қилинди

    ASTANА. Кazinform – Бирлашган кураш дунёси (UWW) Бишкекда (Қирғизистон) бўлиб ўтадиган Осиё чемпионатида иштирок этадиган курашчиларнинг дастлабки рўйхатини эълон қилди.

    курашчи
    Фото: ҚР МОҚ

    6-12 апрель кунлари бўлиб ўтадиган қитъа чемпионатида иштирок этадиган қозоғистонлик курашчилар рўйхати қуйида келтирилган.

    Эркин кураш

    57 кг гача: Мерей Базарбаев

    61 кг гача: Асил Айтақин

    65 кг гача: Ади Серикули

    70 кг гача: Санжар Досжанов

    74 кг гача: Ернур Нурғази

    79 кг гача: Даулет Ергеш

    86 кг гача: Болат Сақаев

    92 кг гача: Азамат Даулетбеков

    97 кг гача: Бекзат Уркимбай

    125 кг гача: Едиге Қасимбек

    Юнон-рим кураши

    55 кг гача: Нурзат Қабдирахимов

    60 кг гача: Ербол Камалиев

    63 кг гача: Сайфулла Қурман

    67 кг гача: Бағдат Сабаз

    72 кг гача: Алматбек Аманбек

    77 кг гача: Каҳарман Қисиметов

    82 кг гача: Ибрагим Магомадов

    87 кг гача: Нурсултан Турсинов

    97 кг гача: Ислам Евлоев

    130 кг гача: Жоҳар Узаров

    Аёллар кураши

    50 кг гача: Марал Танирбергенова

    53 кг гача: Зейнеп Баянова

    55 кг гача: Шуғила Умирбек

    57 кг гача: Нилуфар Раимова

    59 кг гача: Виктория Хусаинова

    62 кг гача: Тинис Дубек

    65 кг гача: Айжан Суйдуова

    68 кг гача: Елена Шалигина

    72 кг гача: Жамила Бақбергенова

    76 кг гача: Гулмарал Еркебаева

    Таъкидлаш жозики, рўйхат ўзгариши мумкин.

    Эслатиб ўтамиз, дзюдо бўйича Осиё чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинди.

    Бекабат Узаков
