Осиё чемпионатида иштирок этадиган қозоғистонлик курашчилар рўйхати эълон қилинди
ASTANА. Кazinform – Бирлашган кураш дунёси (UWW) Бишкекда (Қирғизистон) бўлиб ўтадиган Осиё чемпионатида иштирок этадиган курашчиларнинг дастлабки рўйхатини эълон қилди.
6-12 апрель кунлари бўлиб ўтадиган қитъа чемпионатида иштирок этадиган қозоғистонлик курашчилар рўйхати қуйида келтирилган.
Эркин кураш
57 кг гача: Мерей Базарбаев
61 кг гача: Асил Айтақин
65 кг гача: Ади Серикули
70 кг гача: Санжар Досжанов
74 кг гача: Ернур Нурғази
79 кг гача: Даулет Ергеш
86 кг гача: Болат Сақаев
92 кг гача: Азамат Даулетбеков
97 кг гача: Бекзат Уркимбай
125 кг гача: Едиге Қасимбек
Юнон-рим кураши
55 кг гача: Нурзат Қабдирахимов
60 кг гача: Ербол Камалиев
63 кг гача: Сайфулла Қурман
67 кг гача: Бағдат Сабаз
72 кг гача: Алматбек Аманбек
77 кг гача: Каҳарман Қисиметов
82 кг гача: Ибрагим Магомадов
87 кг гача: Нурсултан Турсинов
97 кг гача: Ислам Евлоев
130 кг гача: Жоҳар Узаров
Аёллар кураши
50 кг гача: Марал Танирбергенова
53 кг гача: Зейнеп Баянова
55 кг гача: Шуғила Умирбек
57 кг гача: Нилуфар Раимова
59 кг гача: Виктория Хусаинова
62 кг гача: Тинис Дубек
65 кг гача: Айжан Суйдуова
68 кг гача: Елена Шалигина
72 кг гача: Жамила Бақбергенова
76 кг гача: Гулмарал Еркебаева
Таъкидлаш жозики, рўйхат ўзгариши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, дзюдо бўйича Осиё чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинди.