    11:11, 01 Апрель 2026 | GMT +5

    Дзюдо бўйича Осиё чемпионати: Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинди

    ASTANА. Кazinform – Халқаро дзюдо федерацияси Хитойнинг Ордос шаҳрида бўлиб ўтадиган Дзюдо бўйича Осиё чемпионатида иштирок этадиган спортчиларнинг дастлабки рўйхатини тақдим этди. Бу ҳақда Миллий Олимпия қўмитаси хабар берди.

    дзюдо
    Фото: ҚР МОҚ

    Расмий маълумотларга кўра, Қозоғистон терма жамоаси таркибида 18 спортчи мавжуд.

    Эркаклар:

    60 кг гача: Шерзод Давлатов, Аман Бақитжан

    66 кг гача: Нурқанат Серикбаев

    73 кг гача: Есет Қуанов

    81 кг гача: Абилайхан Жубаназар, Адилет Алмат

    90 кг гача: Айдар Арапов

    100 кг гача: Нурлихан Шархан, Марат Байкамуров

    Аёллар:

    48 кг гача: Диана Буркеева

    57 кг гача: Дана Абдирова, Бақит Қусақбаева

    63 кг гача: Эсмигул Қуюлова, Самалай Ерғалиева

    70 кг гача: Ажар Асхат

    78 кг гача: Аруна Жангелдина

    +78 кг: Ақерке Рамазанова, Аида Тойшибекова

    Қайд этиш керакки, таркиб ўзгариши мумкин. Осиё чемпионати 16-18 апрель кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон дзюдо терма жамоаси Европа кубогида иштирок этиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
