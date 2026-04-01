Дзюдо бўйича Осиё чемпионати: Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинди
ASTANА. Кazinform – Халқаро дзюдо федерацияси Хитойнинг Ордос шаҳрида бўлиб ўтадиган Дзюдо бўйича Осиё чемпионатида иштирок этадиган спортчиларнинг дастлабки рўйхатини тақдим этди. Бу ҳақда Миллий Олимпия қўмитаси хабар берди.
Расмий маълумотларга кўра, Қозоғистон терма жамоаси таркибида 18 спортчи мавжуд.
Эркаклар:
60 кг гача: Шерзод Давлатов, Аман Бақитжан
66 кг гача: Нурқанат Серикбаев
73 кг гача: Есет Қуанов
81 кг гача: Абилайхан Жубаназар, Адилет Алмат
90 кг гача: Айдар Арапов
100 кг гача: Нурлихан Шархан, Марат Байкамуров
Аёллар:
48 кг гача: Диана Буркеева
57 кг гача: Дана Абдирова, Бақит Қусақбаева
63 кг гача: Эсмигул Қуюлова, Самалай Ерғалиева
70 кг гача: Ажар Асхат
78 кг гача: Аруна Жангелдина
+78 кг: Ақерке Рамазанова, Аида Тойшибекова
Қайд этиш керакки, таркиб ўзгариши мумкин. Осиё чемпионати 16-18 апрель кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон дзюдо терма жамоаси Европа кубогида иштирок этиши ҳақида хабар берган эдик.