Қозоғистон дзюдо терма жамоаси Европа кубогида иштирок этади
ASTANА. Каzinform - Қозоғистон дзюдо терма жамоаси Хорватиянинг Дубровник шаҳрида бўлиб ўтадиган Европа кубогида иштирок этади.
Бу ҳақда Қозоғистон Миллий Олимпия қўмитаси хабар берди.
Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) томонидан эълон қилинган спортчиларнинг дастлабки рўйхатига жами тўққиз спортчи киритилган. Унда мамлакатнинг эркаклар ва аёллар терма жамоалари таркибида иштирок этади. Улар орасида Дамир Болатбеков (60 кг), Қанат Сейилхан (66 кг), Данияр Шамшаев, Айбек Жақашов (73 кг), Қанат Абитули (81 кг), Дидар Ҳамза (90 кг), Ермухан Естай (100 кг) бор.
Симбат Тағай (48 кг) ва Тўлқин Турсинақинова (78 кг) аёллар терма жамоаси таркибида мамлакат шарафини ҳимоя қилади.
Европа кубоги 28-29 март кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Грузия пойтахти Тбилиси шаҳрида бўлиб ўтадиган дзюдо бўйича Grand Slam турнирида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинган эди.
Татамида 53 мамлакатдан 424 спортчи иштирок этиши режалаштирилган. Нуфузли мусобақа 20-22 март кунлари бўлиб ўтади.
Унда Қозоғистон эркаклар терма жамоаси тўлиқ таркибда иштирок этади.