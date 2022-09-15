OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:30, 15 Сентябр 2022 | GMT +6

    Осиёда Кремний водийсига ўхшаш марказлар сони ортиб бормоқда

    None
    NUR-SULTAN. Кazinform – Шарқий Осиёда Кремний водийсига ўхшаш илмий-техник марказлар сони ортиб бормоқда. Бу ҳақда Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти ҳисоботида айтилди, дея хабар беради Кazinform БМТ ахборот хизматига таяниб.

    Дастлабки масала Фан ва технология кластерлари бўлимига - Кремний водийси каби фан ва технология марказларининг энг кўп жамланган ҳудудларини таҳлил қилишга қаратилган.

    Бугунги кунда кластер рейтингида Токио-Йокогама кластери етакчилик қилмоқда, ундан кейин Шэньчжэнь-Гонконг-Гуанчжоу (Хитой ва Гонконг, Хитой), Пекин (Хитой), Сеул (Корея Республикаси) ва Сан-Хосе-Сан-Франциско (АҚШ) ).

    Бундан ташқари, аҳолига нисбатан илмий-тадқиқот ишларининг энг юқори интенсивлиги Кембриж, Буюк Британия ва Эйндховен, Нидерландия/Бельгия кластерларида, ундан кейин Корея Республикасининг Тэджон, Сан-Хосе-Сан-Франциско ва Буюк Британиянинг Оксфорд кластерларида қайд этилган.

    Фото: ВОИС


    Теглар:
    Технологиялар Дунё Жаҳон янгиликлари
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!