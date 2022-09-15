20:30, 15 Сентябр 2022 | GMT +6
Осиёда Кремний водийсига ўхшаш марказлар сони ортиб бормоқда
NUR-SULTAN. Кazinform – Шарқий Осиёда Кремний водийсига ўхшаш илмий-техник марказлар сони ортиб бормоқда. Бу ҳақда Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти ҳисоботида айтилди, дея хабар беради Кazinform БМТ ахборот хизматига таяниб.
Дастлабки масала Фан ва технология кластерлари бўлимига - Кремний водийси каби фан ва технология марказларининг энг кўп жамланган ҳудудларини таҳлил қилишга қаратилган.
Бугунги кунда кластер рейтингида Токио-Йокогама кластери етакчилик қилмоқда, ундан кейин Шэньчжэнь-Гонконг-Гуанчжоу (Хитой ва Гонконг, Хитой), Пекин (Хитой), Сеул (Корея Республикаси) ва Сан-Хосе-Сан-Франциско (АҚШ) ).
Бундан ташқари, аҳолига нисбатан илмий-тадқиқот ишларининг энг юқори интенсивлиги Кембриж, Буюк Британия ва Эйндховен, Нидерландия/Бельгия кластерларида, ундан кейин Корея Республикасининг Тэджон, Сан-Хосе-Сан-Франциско ва Буюк Британиянинг Оксфорд кластерларида қайд этилган.
Фото: ВОИС