Осиё чемпионати: Қозоғистонлик боксчиларнинг рақиблари аниқланди
Қитъа миқёсидаги мусобақа Таиланд пойтахти Бангкок шаҳрида бўлиб ўтмоқда.
Қозоғистон боксчилари илк жангини Қирғизистон, Таиланд, Малайзия, Ўзбекистон, Тожикистон, Камбоджа, Қувайтдан келган чарм қўлқоп усталари билан ўтказади.
Қозоқ боксчиларининг рақиблари:
48 кг. Санжар Ташкенбаи - Анваржон Хожиев (Қирғизистон)
51 кг. Даниял Сабит - Саенгфет Танарат (Таиланд)
54 кг. Нурсултан Алтинбек - Ахмад Шахаром Мухаммад Имдад (Малайзия)
57 кг. Маҳмуд Сабирхан - Мирзабек Мирзахалилов (Ўзбекистон)
60 кг. Талғат Сиримбетов - Ян Мин (Хитой) / Абубакр Муродзода (Тожикистон)
63,5 кг. Муҳаммедсабир Базарбайули - Роекпиджит Суфароек (Таиланд)
67 кг. Абзал Серик - Пенх Вантхунг (Камбоджа)
71 кг. Сабиржан Аққаликов - Сальмон Аль-Шаммари (Қувайт)
75 кг. Диас Молжигитов - Даниэл Абдраҳманов (Қирғизистон)
80 кг. Ерасил Жакпеков - Бекбол Мурасбеков (Қирғизистон)
86 кг. Сағиндиқ Тоғамбай - Шоҳжаҳон Абдуллаев (Ўзбекистон)
92 кг. Ерхат Бекзат - Нусратбек Тохиров (Ўзбекистон) / Асхан Резибек (Хитой)
92 кг дан ортиқ. Аманат Сабирғали - Асадбек Маннонов (Тожикистон) / Жаҳонгир Зокиров (Ўзбекистон).
Муаллиф: Адилжан Умбет