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    14:09, 27 Сентябр 2023 | GMT +6

    Орол денгизининг суви сақланиб қолган қисмида янги туристик объект очилди

    Орол денгизининг суви сақланиб қолган қисмида янги туристик объект очилди
    Фото: yuz.uz

    Хитой, Буюк Британия, Япония ва Россия каби давлатларга артемия маҳсулотини экспорт қилаётган «Vishe Krishi Tashkent» маъсулияти чекланган жамияти шаклидаги қўшма корхона кенгайттирилиб, нархи 8 миллиард 500 миллион сўмлик лойиҳа ишга тушди, деб хабар беради Kazinform yuz.uzга таяниб.

    – Лойиҳамиз экстремал туризм йўналиши бўйича хизмат кўрсатади. Ушбу туристик жойда иш бошланиши билан 18 нафар фуқаронинг бандлиги таъминланди, – дейди «Vishe Krishi Tashkent» корхонаси директори Сайидали Расулов.

    Теглар:
    Марказий Осиё Орол денгизи Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Ляззат Сейданова
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