14:09, 27 Сентябр 2023 | GMT +6
Орол денгизининг суви сақланиб қолган қисмида янги туристик объект очилди
Хитой, Буюк Британия, Япония ва Россия каби давлатларга артемия маҳсулотини экспорт қилаётган «Vishe Krishi Tashkent» маъсулияти чекланган жамияти шаклидаги қўшма корхона кенгайттирилиб, нархи 8 миллиард 500 миллион сўмлик лойиҳа ишга тушди, деб хабар беради Kazinform yuz.uzга таяниб.
– Лойиҳамиз экстремал туризм йўналиши бўйича хизмат кўрсатади. Ушбу туристик жойда иш бошланиши билан 18 нафар фуқаронинг бандлиги таъминланди, – дейди «Vishe Krishi Tashkent» корхонаси директори Сайидали Расулов.