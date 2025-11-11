Орал шаҳрида Қозоғистон-Россия ишбилармонлари ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантириш йўлларини муҳокама қилди
ORAL. Кazinform — Қозоғистон-Россия ХХI ҳудудлараро ҳамкорлик форуми арафасида «Атамекен» санъат марказида икки мамлакат ишбилармонлар кенгашининг 10-йиғилиши “Ишчи касбларини саноатлаштириш ва импорт алмашинувининг калити сифатида ривожлантириш” мавзусида бўлиб ўтди.
Йиғилишни очган Ғарбий Қозоғистон Тадбиркорлар палатаси директори Мурат Жакибаевнинг хабар беришича, Ғарбий Қозоғистон вилояти Россиянинг бешта вилояти билан чегарадошлиги маълум.
Унинг сўзларига кўра, ҳудуднинг Россия Федерациясининг йирик саноат ва транспорт марказларига яқинлиги савдо, логистика, саноат кооперацияси ва қўшма инвестицияларни ривожлантиришга ёрдам беради.
— Кўп йиллар давомида Ғарбий Қозоғистон вилояти икки мамлакатнинг иқтисодий манфаатларини бирлаштирувчи ва чегара ҳудудларининг барқарор ривожланишини таъминлайдиган муҳим кўприк бўлиб келган. Ғарбий Қозоғистон вилоятининг Россия Федерацияси билан ташқи савдо айланмаси 2025 йил январь-август ойларида 504,4 миллион АҚШ долларига етди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9,8% га кўп (459,1 миллион доллар), — деди М. Жакибаев.
Қозоғистон-Россия ишбилармонлар кенгашининг Қозоғистон бўлими ҳамраиси ўринбосари Барзони Набиев йиллар давомида ташкилот икки мамлакат бизнеси учун ишончли институтга ва самарали тажриба алмашиш платформасига айланганини таъкидлади.
— Ҳозирги кунда саноатлаштириш, ишлаб чиқаришни технологик модернизация қилиш ва импорт алмашинуви билан боғлиқ лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунинг марказида ишлайдиган инсон — малакали мутахассис, ўз ишининг устаси туради. Ишчи касблари ҳар қандай ишлаб чиқариш тизимининг асоси, барқарор иқтисодий ўсишнинг асосидир. Малакали мутахассисларсиз ҳатто энг илғор муҳандислик ғояларини ҳам амалга ошириб бўлмайди. Қурилаётган иншоотлар ва ишлаб чиқарилаётган саноат маҳсулотларининг сифати, ишончлилиги ва узоқ муддатли чидамлилиги ушбу маҳорат, интизом ва масъулиятга боғлиқ, — деди Б. Набиев.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон компаниялари кўп йиллар давомида Россия корхоналари билан муваффақиятли ҳамкорлик қилиб келмоқда ва бир қатор муҳим инфратузилма лойиҳаларини амалга оширди.
Қозоғистон малакали ишчиларни тайёрлаш масаласини ҳам тизимли равишда ҳал қилиб келмоқда. Сўнгги йилларда мамлакатда назарий тайёргарлик ва амалий тайёргарликни бирлаштирган дуал таълим модели фаол ривожланмоқда. Йирик корхоналарда малака ошириш ва ўқув-ишлаб чиқариш майдонларининг тармоқ марказлари яратилди ва кадрларни такомиллаштириш ва қайта тайёрлаш бўйича давлат дастурлари амалга оширилмоқда.
Қозоғистон-Россия ишбилармонлар кенгаши Россия бўлими ҳамраиси ўринбосари Наталья Крючкова ҳудудлараро форумда долзарб масалалар муҳокама қилинаётганини таъкидлади.
— Бу йил Қозоғистонда Ишчи касблари йили деб эълон қилинди. Россия учун бу иқтисодиёт ва саноат соҳасидаги ҳамкорликнинг асоси ҳисобланади. Глобал иқтисодиёт шароитида саноат барқарор ривожланишнинг асоси ҳисобланади. Ўтган йил ва жорий йилнинг дастлабки олти ойи кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда, иккала мамлакат ҳам барқарор ўсишни бошдан кечирмоқда. Икки томонлама муносабатлар ҳам мустаҳкамланмоқда. 2025 йил сентябрь ойидаги маълумотларга кўра, Қозоғистонда 23 мингдан ортиқ қўшма корхоналар рўйхатга олинган, — деди Н. Крючкова.
Шунингдек, Кенгаш йиғилишида «Корпорация «МСП» АЖ бош директори ўринбосари Никита Банцекин, "Кублей" МЧЖ директори Зауре Берекешева ва икки мамлакатнинг бошқа корхоналари раҳбарлари ва таълим муассасалари вакиллари ўз фикрларини билдиришди ва тажрибалари билан ўртоқлашишди.
Икки кунлик ХХI Қозоғистон-Россия ҳудудлараро форуми доирасида бошқа режалаштирилган тадбирлар ҳам ўтказилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ҚР Президенти 11-12 ноябрь кунлари Россия Федерациясига давлат ташрифи билан боради.