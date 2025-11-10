14:35, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
ҚР Президенти 11-12 ноябрь кунлари Россия Федерациясига давлат ташрифи билан боради
ASTANА. Каzinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев 11-12 ноябрь кунлари Россия Федерациясига давлат ташрифи билан боради. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Президент Владимир Путин билан музокаралар олиб боради.
Шунингдек, у Орал шаҳрида видеоалоқа орқали бўлиб ўтадиган ХХI Қозоғистон-Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумининг пленар сессиясида иштирок этади.
Ташриф доирасида бир қатор муҳим икки томонлама ҳужжатлар имзоланиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Президент Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг биринчи ўринбосарини қабул қилди.