    14:35, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ҚР Президенти 11-12 ноябрь кунлари Россия Федерациясига давлат ташрифи билан боради

    ASTANА. Каzinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев 11-12 ноябрь кунлари Россия Федерациясига давлат ташрифи билан боради. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари Президент Владимир Путин билан музокаралар олиб боради.

    Шунингдек, у Орал шаҳрида видеоалоқа орқали бўлиб ўтадиган ХХI Қозоғистон-Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумининг пленар сессиясида иштирок этади.

    Ташриф доирасида бир қатор муҳим икки томонлама ҳужжатлар имзоланиши режалаштирилган.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг биринчи ўринбосарини қабул қилди.

