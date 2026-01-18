OpenAI ChatGPTнинг бепул версиясида реклама ишга туширади
АSTANА. Кazinform — OpenAI ChatGPTда реклама синовлари бошланганини эълон қилди. Рекламалар бепул фойдаланувчилар ва Gо версияси обуначиларига кўрсатилади. Plus, Pro, Business ва Enterprise версиялари фойдаланувчилари реклама кўрмайди, деб хабар беради OpenAI.
Компания маълумотларига кўра, реклама орқали монетизация обуна учун тўлов қилишни истамайдиганларга баъзи чекловларни олиб ташлашга ёрдам беради. Шунингдек, компания хизмат ишлайдиган барча мамлакатларда ChatGPT Gо тарифини тақдим этади. Фойдаланувчилар ойига 8 долларга хабар алмашиш, тасвир яратиш, файлларни бошқариш ва чат-бот хотираси бўйича кенгайтирилган чекловларга эга бўладилар.
Синов АҚШда бошланиб, кейин бошқа мамлакатларга тарқалади. Рекламани фақат вояга етган ва авторизациядан ўтган фойдаланувчилар кўради. Эълонлар ChatGPT жавобларининг пастки қисмида пайдо бўлади ва сўров мавзусига мос келади. Улар асосий матндан ажратилиб, визуал тарзда аниқ фарқланади.
OpenAI реклама нейрон жавоблар сифатига таъсир қилмаслигини таъминлайди. Хабарлар махфий бўлиб қолади — реклама берувчилар уларга кира олмайди. Созламаларда шахсийлаштиришни бошқариш, айрим рекламаларни яшириш ёки пуллик тарифга ўтиш орқали рекламаларни тўлиқ ўчириш мумкин.
Синов давомида тизим вояга етмаганларга реклама кўрсатмайди. Шунингдек, соғлиқ, руҳий ҳолат ва сиёсат соҳасидаги мавзуларга мос реклама бўлмайди.
Келажакда OpenAI реклама қилинган маҳсулотлар ҳақида тўғридан-тўғри диалогда саволлар бериш имконини берувчи интерактив форматларни қўшиши мумкин. Бироқ, компания асосий эътиборини пуллик обуналарга қаратади ва реклама фақат қўшимча даромад манбаи бўлади.
