ChatGPT асосида онлайн таржимон ишга туширилди
АSTANА. Kazinform – OpenAI компанияси ChatGPT асосида автоном веб-таржима воситасини ишга туширди.
ChatGPT Translate хизмати Google Translate ва DeepL каби интерфейсга эга. Ҳозирги вақтда у 50 дан ортиқ тилни қўллаб-қувватлайди, бу Google Translateнинг 240 дан ортиқ тилни қўллаб-қувватлаши билан солиштирганда камроқ.
Бироқ, Neowin нашрининг маълумотига кўра, янги восита сондан кўра таржима сифатига устуворлик беради. Хизмат матннинг мазмуни ва оҳангини ҳисобга олган ҳолда ишлайди. Таржима натижасининг остида тезкор таҳрирлаш учун махсус тугмалар мавжуд: масалан, бизнес ёки академик услубни танлаш, шунингдек, матнни болаларга тушунарли даражага енгиллаштириш имконини беради.
ChatGPT Translate микрофон орқали овоз билан киритишни қўллаб-қувватлайди, лекин бу функция фақат мобил версияда мавжуд. Ҳозирги вақтда расмни таржима қилиш имконияти жорий этилмаган.
Техник жиҳатдан ChatGPT таржима қилишга қодир, лекин янги веб-интерфейс сунъий интеллектни таржима соҳасида аниқ мақсадда қўллашга йўналтирилган.
Эслатиб ўтамиз, ChatGPT энди тиббий ва молиявий маслаҳатлар бермайди.