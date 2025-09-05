Олжас Бектенов: Иқтисодий ўсишни рағбатлантириш учун сарф-харажатларнинг кўпайиши бизнеснинг ривожланишини қўллаб-қувватлайди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов AMANAT партияси фракциясининг кенгайтирилган йиғилишида Ҳукумат келгуси уч йилга мўлжалланган ижтимоий-иқтисодий ривожланиш прогнози ва республика бюджети лойиҳасини маъқуллаб, Парламентга тақдим этганини маълум қилди.
“Базавий сценарийга кўра, уч йил давомида ялпи ички маҳсулотнинг реал ўртача йиллик ўсиш суръати 5,3 фоизни ташкил этади.Номинал ялпи ички маҳсулот 2026 йилдаги 183,8 триллион тенгедан 2028 йилда 229,8 триллион тенгега ёки 425,6 миллиард долларгача ошади. Агар бюджет тақчиллиги ЯИМ 602 фоиз деб белгиланса, 6025 фоизни ташкил этади. 2027-2028 йилларда мос равишда 1,7 ва 0,9 фоизгача камаяди”, — деди Бош вазир.
Унга кўра, солиқ ислоҳоти натижасида иқтисодий ўсишни рағбатлантирувчи харажатлар 10,9 фоиздан 16,1 фоизга ошади.
“Бунинг шарофати билан биз тадбиркорликни ривожлантиришни инфратузилмавий ва молиявий қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўламиз, шу билан бирга, Давлат раҳбари топшириғига кўра, бюджетнинг ижтимоий йўналишини сақлаб қоламиз, ўз зиммамизга олган ижтимоий мажбуриятларнинг тўлиқ бажарилишини таъминлаймиз”, — деди Олжас Бектенов.
Бош вазир Ҳукумат томонидан мамлакатнинг сармоявий жозибадорлигини ошириш бўйича ишлар давом эттирилаётганини маълум қилди. Жорий йилнинг биринчи чорагида 6,6 миллиард АҚШ доллари миқдорида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,2 фоизга кўпдир.
Инвестицияларнинг асосий йўналишлари кўмир ва нефть-кимё, ғалла экинларини чуқур қайта ишлаш, шунингдек, асбоб-ускуналар ишлаб чиқариш кабилар белгиланди. Ҳар бир лойиҳа бўйича вилоят ҳокимликлари ҳудудларнинг тармоқ хусусиятлари ва инфратузилма тайёргарлигини ҳисобга олган ҳолда “инвестиция буюртмаси”ни шакллантиради.
"Биргина ўтган йилнинг ўзида умумий қиймати 1 миллиард 300 миллион долларлик хорижий капитал иштирокида 45 та лойиҳа ишга туширилиб, 6 мингга яқин иш ўрни яратилди. Умуммиллий пулда қарийб 144 миллиард долларлик 1100 дан ортиқ лойиҳа мавжуд", — деди Бош вазир.
Унга кўра, мамлакатда саноат ишлаб чиқариши индекси 6,9 фоизга, жумладан, қайта ишлаш саноатида 6,1 фоизга ўсган. Асосий ўсишни машинасозлик, озиқ-овқат, нефть маҳсулотлари ва кимё саноати таъминлади. Жорий йилнинг етти ойида ишлаб чиқариш саноатида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 16,2 триллион тенгега етди, саноатнинг умумий ҳажмидаги улуши 47,3 фоизни ташкил этди. Бу ишлаб чиқариш саноати улушидан 1,4 фоизга кўпдир.
"Жорий йилда қайта ишлаш саноатида умумий қиймати 1,5 триллион тенге бўлган 190 та лойиҳани ишга тушириш режалаштирилган. Натижада 20 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратилиши, ишлаб чиқариш ҳажми эса 2,2 триллион тенгега етиши кутилмоқда", - деди Бош вазир.
Кейинги уч йилда мамлакатида полипропилен, ферросилиций, махсус кокс, маиший техника, автомобиль шиналари, юк автомобиллари учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Янги турдаги ўғитлар, қурилиш материаллари, нефть ва газ ускуналари, фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.
Бундан ташқари, юқори даражада қайта ишланган маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича кластерлар яратишга қаратилган 17 та йирик лойиҳа амалга оширилмоқда. Бу лойиҳалар маҳаллий хомашёдан максимал даражада фойдаланиш ва иккиламчи ишлаб чиқаришни ривожлантиришни назарда тутади.
Темир-металлургия саноатида 2024 йил якунлари бўйича металл рудаларини ишлаб чиқариш 7,8 фоизга, металл ишлаб чиқариш 6,9 фоизга ўсди.
