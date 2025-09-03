Олжас Бектенов “Эгмонт" гуруҳининг молиявий разведка бўлинмалари ижрочи котиби Жером Бомонт билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов «Эгмонт» молиявий разведка бўлинмалари гуруҳи ижрочи котиби Жером Бомонт билан учрашди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва ташкилот раиси Эльжбета Франков-Яскевич ўртасидаги музокараларда аввал белгиланган йўналишлар доирасидаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
Ноқонуний даромадлар ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш, жумладан, активларни қайтариб олиш ва молиявий разведка самарадорлигини ошириш бўйича ҳамкорликдаги ҳаракат механизмлари кўриб чиқилди.
Жером Бомон Қозоғистонда амалга оширилаётган ислоҳотларни юқори баҳолади ва ҳамкорликни ривожлантиришга тайёрлигини билдирди.
Олжас Бектенов «Эгмонт» гуруҳининг молиявий хавфсизликни таъминлашнинг асосий халқаро платформаси сифатидаги аҳамиятини таъкидлади ва Қозоғистон жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро стандартларга содиқлигини тасдиқлади.
Учрашув якунлари бўйича иштирокчилар жаҳон молиявий барқарорлигини таъминлаш мақсадида ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш муҳимлигини таъкидладилар.
Маълумотнома: «Эгмонт» гуруҳи бутун дунё бўйлаб 182 та юрисдикцияни ўз ичига олган халқаро ассоциация ҳисобланади. Ташкилот ўз аъзоларига махсус хавфсиз алоқа канали орқали маълумот алмашиш имкониятини беради. 2023 йилдан Қозоғистон «Эгмонт» тузилмасида минтақавий вакил ҳисобланади.
