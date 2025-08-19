Олжас Бектенов темир йўл лойиҳаларини ўз вақтида фойдаланишга топшириш бўйича кўрсатмалар берди
ASTANA. Kazinform — “Шарқ-Ғарб” йўналиши бўйича темир йўл орқали транзит ташиш ҳажмини ошириш зарур. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Бош вазир Олжас Бектенов маълум қилди.
“Давлат раҳбари Қозоғистоннинг транспорт-транзит салоҳиятини ривожлантириш бўйича аниқ вазифаларни белгилаб берди. Темир йўл транспорти бозори ҳар йили рақобатбардош бўлиб боряпти. Шу билан бирга, биз транзит хаб сифатидаги мавқеимизни мустаҳкамлаш учун инфратузилмамиз имкониятларини фаол оширишимиз керак. "Асосий нуқталарни", хусусан, чегарадош ҳудудлардаги сифатсиз ҳудудларни тартибга солиш зарур. Транзит юк ташиш ҳажмини, айниқса, "Шарқ-Ғарб" йўналишида ошириш керак”, - деди Ҳукумат раҳбари.
Бош вазирнинг сўзларига кўра, жорий йилда “Дўстлик – Мўйинти” ва “Алмати шаҳрининг айланма йўли” каби йирик лойиҳаларни амалга ошириш якунланади. Ҳозирги кунда “Дарбаза – Мақтаарал”, “Бақти – Аяғоз” темир йўл линиялари қуриляпти. Ушбу лойиҳалар белгиланган муддатларда бажарилиши керак. Буларнинг барчаси нафақат мураккаб участкалар ва йирик узеллар тармоғидаги юкни камайтириш, балки юкларнинг транзитини сезиларли даражада ошириш имконини беради.
“Давлатимиз раҳбарининг топшириғига кўра темир йўлнинг “Мўйинти – Қизилжар”, “Олтинкўл – Жетиген”, “Бейнеу – Манғистау” участкаларини қуриш ва модернизация қилиш ишлари бошланди. Ушбу лойиҳалар мамлакатнинг ўтказиш қобилиятини оширишга қаратилган. Уларни назорат қилиш ва ўз вақтида фойдаланишга топшириш керак. Бунда автоматлаштирилган бошқарув тизимларини жорий этиш, рақамли диспетчерлик, ахборот тизимларини интеграциялашган ҳолда соҳани рақамлаштиришга ҳам алоҳида эътибор қаратиляпти”, – дейди Олжас Бектенов.